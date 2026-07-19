Глава Минобороны Турции: Анкара продолжит защищать законные интересы ТРСК

Анкара и впредь будет сохранять свое присутствие на Кипре в интересах безопасности, мира и стабильности на острове, а также при любых обстоятельствах поддерживать законные интересы Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Глава ведомства посетил 14-ю бронетанковую бригаду в ТРСК вместе с командованием Вооруженных сил страны.

Министр подчеркнул, что Турция решительно защищает права турок-киприотов и не допустит их пересмотра.

«Никто не должен думать, что сможет добиться каких-либо результатов, поставив под сомнение законные права Турции и турок-киприотов», - заявил он.

Гюлер отметил, что проведенная в 1974 году ВС Турции Операция по поддержанию мира на Кипре обеспечила безопасность турок-киприотов и способствовала установлению мира и стабильности на острове.

Министр также подверг критике заявления, ставящие под сомнение роль Турции на Кипре. Он подчеркнул, что такого рода высказывания игнорируют исторические факты и не имеют никакой ценности для Анкары. По его словам, Турция действует на острове на основании статуса государства-гаранта и продолжит защищать законные права турок-киприотов.