В области обороны нам есть чему поучиться у Турции, и мы надеемся, что в ближайшее время в этой сфере будут реализованы важные совместные проекты - Эрвин Ибрагимович

Глава МИД Черногории: саммит НАТО проходит в очень правильное время и в очень правильной стране В области обороны нам есть чему поучиться у Турции, и мы надеемся, что в ближайшее время в этой сфере будут реализованы важные совместные проекты - Эрвин Ибрагимович

Саммит НАТО проходит в очень правильное время и в очень правильной стране, заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрахимович, прибывший в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

В беседе с «Анадолу» Ибрахимович оценил саммит НАТО в Анкаре и оборонные отношения Черногории с Турцией.

«Организация великолепная. Хотел бы поздравить принимающую сторону - Турцию за гостеприимство и организацию. Проведение саммита в Анкаре в такой сложный период имеет большое значение. Уверен, что по итогам саммита в Анкаре будут сделаны сильные заявления», - сказал глава МИД Черногории.

Ибрахимович отметил, что, по его мнению, на саммите НАТО будет четко озвучен посыл о единстве. Он также выразил уверенность, что на встрече будут даны сильные ответы на вызовы, с которыми сталкивается мир.

По его словам, на саммите будет обсуждаться и вопрос укрепления оборонного потенциала, а также необходимая поддержка для прекращения конфликта в Украине.

Подчеркнув, что в НАТО каждый член альянса несет свою ответственность за коллективную безопасность, Ибрахимович заявил, что Черногория также играет активную роль на всех уровнях. «НАТО с каждым днем все более убедительно демонстрирует, насколько важна эта организация для мировой безопасности. Важно и то, что НАТО показывает свою готовность реагировать на существующие и возможные вызовы. Саммит НАТО проходит в очень правильное время и в очень правильной стране. После этого саммита в Анкаре будет направлен мощный сигнал о том, что, когда речь идет о мире, стабильности и безопасности, мы действуем едино. Мы также подчеркнем нашим партнерам по НАТО важность совместной работы ради нашего будущего», - отметил он.

Подчеркнув важную роль Турции в обеспечении мира и стабильности на Западных Балканах, Ибрахимович сказал, что Черногория также играет важную роль в регионе. «После вступления в НАТО в 2017 году мы стали не только сильным членом альянса, но и одним из гарантов мира и стабильности в регионе», - добавил он.

По словам Ибрахимовича, Черногория является примером того, что дает членство в НАТО.

«Напряженность, которая в последнее время наблюдалась, особенно в Персидском заливе, показала нам, что мы не можем закрывать глаза на происходящее. Мы увидели, насколько важно вместе с партнерами защищать мир и стабильность», - отметил он.

Ибрахимович заявил, что с момента вступления в НАТО Черногория добилась значительного экономического развития. Он подчеркнул, что для инвесторов особенно важным является понятие «безопасной страны».

Глава МИД Черногории отметил, что в последние годы его страна работает над укреплением оборонного потенциала.

«Мы рассматриваем Турцию как надежного партнера по НАТО. Турция также является нашей дружественной страной. Мы высоко оцениваем оборонные возможности Турции. В предстоящий период мы хотели бы наладить с Турцией гораздо более тесное сотрудничество в сфере обороны», - сказал он.

Ибрахимович добавил, что Черногория довольна развитием хороших отношений с такой страной, как Турция, обладающей высокими оборонными технологиями. Он также подчеркнул, что Турция является одним из важных союзников по НАТО и играет значительную роль во всем мире, когда речь идет о мире и стабильности.

- Особенно в области обороны нам есть чему поучиться у Турции

«Мы с большим вниманием и тщательностью развиваем отношения с Турцией. Это создает важную основу во многих сферах. Особенно в области обороны нам есть чему поучиться у Турции, и мы надеемся, что в ближайшее время в этой сфере будут реализованы важные совместные проекты», - заявил Ибрахимович.

Он отметил, что малые страны также вносят важный вклад в безопасность НАТО.

«Черногория - небольшая страна, но, как я уже сказал, мы активно участвуем во всех сферах. В этом контексте я также считаю важным распределение бремени. Распределение бремени означает и соразмерное распределение ответственности. А коллективная ответственность укрепляет единство», - сказал он.

Ибрахимович подчеркнул, что его страна выполнила обязательства в сфере обороны, взятые после прошлогоднего саммита в Гааге.

Ибрахимович заявил, что Черногория движется в правильном направлении, отметив, что в прошлом году страна направила на оборонные расходы 2,05% ВВП, а в текущем году рассчитывает увеличить этот показатель до 2,25%. По его словам, к 2035 году Подгорица намерена достичь целевого уровня оборонных расходов.

Глава МИД также подчеркнул, что Черногория продолжит играть конструктивную роль в рамках НАТО, укреплять свой оборонный потенциал и оставаться надежным союзником альянса. Он добавил, что НАТО должно сохранить свои стратегические приоритеты и по итогам саммита продемонстрировать единство и готовность совместно реагировать на существующие и будущие вызовы.

Он вновь подчеркнул важность демонстрации единства внутри Альянса.

«Уверен, что по итогам саммита в Анкаре также будет дан сигнал о равной ответственности каждой страны. НАТО покажет, что действует совместно перед лицом всех изменений и вызовов. Я полностью верю в НАТО и в мир», - сказал он.

Ибрахимович отметил, что очень рад проведению саммита именно в Анкаре. По его словам, из Турции, которая играет крайне важную роль для НАТО, а также на региональном и глобальном уровнях, прозвучат сильные послания.