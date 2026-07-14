«Украина осуждает атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе»-, заявил Андрей Сибига

Глава МИД Украины сообщил о ранении граждан страны в Ормузском проливе «Украина осуждает атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе»-, заявил Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о ранении двух граждан страны в результате иранских ракетных ударов по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, Об этом дипломат сообщил в своем аккаунте в соцсети американской компании Х.

«Мы решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе, в результате которых были ранены двое граждан Украины»,- написал Сибига в X.

По его словам, украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане уже тесно сотрудничают с соответствующими органами власти, чтобы раненые украинцы получили всю необходимую помощь.

Министр отметил, что "«нападения на коммерческое судоходство угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальной энергетической безопасности».

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полной разблокировке пролива», – указал Сибига.

Ранее сообщалось, что ночью 14 июля Иран атаковал крылатыми ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе.

Как сообщается, один член экипажа погиб, среди раненых - двое граждан Украины.