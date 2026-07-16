Хакан Фидан выступил на совместном брифинге с коллегой из Украины Андреем Сибигой в Киеве

Глава МИД: Турция против распространения конфликта РФ и Украины на Черное море Хакан Фидан выступил на совместном брифинге с коллегой из Украины Андреем Сибигой в Киеве

Анкара не хочет распространения конфликта между Россией и Украиной на регион Черного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с коллегой из Украины Андреем Сибигой.

По его словам, Турция выступает против атак на порты, танкеры и рыболовецкие суда в Черном море, а также любых действий, создающих угрозу жизни мирных жителей. «Атаки на порты, танкеры и рыболовецкие суда, а также создание угрозы для жизни мирных жителей не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах», - заявил Фидан, призвав все стороны проявлять сдержанность и ответственность.

Глава турецкой дипломатии отметил, с самого начала конфликта сохраняется серьезная угроза его расширения, а последние события, затрагивающие безопасность в Черном море, лишь усиливают опасения по этому поводу.

Фидан подчеркнул, что сохранение стабильности в Черном море имеет приоритетное значение.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также сообщил, что Анкара продолжает искать новые стратегические подходы к выходу из «замкнутого круга» в российско-украинском конфликте. По его словам, есть новые идеи, которые обсуждаются как с противоборствующими сторонами, так и с посредниками.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также акцентировал, что считает «крайне целесообразным» продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата при посредничестве Турции.

По его словам, Cтамбульский процесс позволил представителям сторон на различных уровнях наладить более прозрачное взаимодействие и вести прямой диалог.

Фидан подчеркнул, что подобные контакты должны продолжаться на регулярной основе. «Продолжение войны вовсе не означает, что переговоры в таком формате не могут вестись», - сказал он.

Министр напомнил, что после запуска Стамбульских переговоров к дипломатическим усилиям подключились и представители США, которые пытались найти пути достижения окончательных договоренностей. Однако, констатировал он, боевые действия продолжаются, а риск дальнейшей эскалации остается высоким.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной станут гарантии безопасности для Украины, включающие сухопутный, морской и воздушный составляющие. Министр сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности в Черном море. По словам дипломата, по этому вопросу с союзниками уже достигнуто взаимопонимание.

«Турция согласилась возглавить морской компонент. По этому вопросу у нас достигнуто взаимопонимание с нашими союзниками. Планирование соответствующих мероприятий уже ведется военно-морскими силами стран-союзников», - рассказал глава МИД Турции.