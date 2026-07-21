Хакан Фидан заявил, что решение открывает новые возможности для углубления политического и экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии

Глава МИД: Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН Хакан Фидан заявил, что решение открывает новые возможности для углубления политического и экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии

Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В публикации в социальной сети американской компании X глава турецкой дипломатии отметил, что Анкара добилась еще одного важного результата в рамках многовекторной внешней политики, проводимой под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Фидана, решение о предоставлении Турции статуса партнера по диалогу было принято министрами иностранных дел стран АСЕАН на встрече в столице Филиппин Маниле.

«Таким образом, мы получили статус, который в структуре АСЕАН следует сразу после членства и который ранее был предоставлен лишь 11 государствам», — подчеркнул министр.

Фидан выразил благодарность министрам иностранных дел стран АСЕАН, председательствующим в организации Филиппинам, а также секретариату объединения за поддержку данного процесса.

Глава МИД Турции отметил, что этот шаг имеет стратегическое значение для укрепления влияния страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который он назвал восточным центром мировой дипломатии, а также для продвижения долгосрочной стратегии Турции в отношении государств АСЕАН и реализации существующих проектов.

Он также сообщил, что с 2024 года, когда были заложены институциональные основы отношений между Турцией и АСЕАН, объем взаимной торговли вырос с 6,5 млрд до 16 млрд долларов.

Фидан выразил уверенность, что получение статуса партнера по диалогу позволит еще больше углубить политическое и экономическое сотрудничество Турции с регионом АСЕАН, население которого составляет около 700 млн человек, а совокупный объем экономики превышает 4 трлн долларов.

Министр пожелал, чтобы новый этап взаимодействия оказался благоприятным как для Турции, так и для государств — членов АСЕАН.