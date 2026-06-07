Глава МИД: Турция готова содействовать разминированию Ормузского пролива

Турция готова внести свой вклад в разминирование Ормузского пролива, если с такой просьбой к ней обратятся заинтересованные стороны. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью южнокорейскому телеканалу JTBC во время своего визита в Южную Корею.

«Если между сторонами будет достигнуто соглашение или если нас попросят внести свой вклад в процесс разминирования, мы будем рады это сделать», - сказал Фидан

Глава ведомства выразил оптимизм по поводу скорого прогресса в продолжающихся переговорах между США и Ираном.

Дипломат отметил, что Анкара придерживается последовательного принципа в урегулировании конфликтов, аналогичного ее подходу к конфликту РФ и Украины.

«Когда воюющие стороны приходят к согласию относительно урегулирования, и когда мы считаем, что можем быть частью этого урегулирования или нас попросят содействовать ему, мы готовы помочь», — сказал он.

Комментируя будущее Ормузского пролива, глава турецкой дипломатии выразил мнение, что ситуация вокруг этого водного пути стало более актуальным вопросом, чем даже ядерная проблема, из-за его глобальных экономических и гуманитарных последствий.

«В связи с нынешней ситуацией впервые другой вопрос стал более актуальным и поднялся выше по важности, чем ядерная проблема: ситуация вокруг Ормузского пролива. Если Ормузский пролив останется закрытым еще несколько месяцев, согласно некоторым данным, ряд стран Африки может столкнуться с реальной нехваткой продовольствия. В конечном итоге это станет глобальным кошмаром для всех», — сказал он.

Дипломат указал, что и Вашингтон, и Тегеран стремятся сначала сосредоточиться на возобновлении функционирования пролива, а затем перейти к более обширным ядерным переговорам.

Глава МИД подчеркнул, что экспансионистская политика Израиля создает риски глобального уровня. «Поведение Израиля в регионе и вытекающая из этого экспансионистская и оккупационная политика, порождающая войны и перемещение населения, создают серьезные риски не только для региона, но и для всего мира, как мы видели на примере нападения на Иран», — сказал он.

Фидан отметил, что один из самых мощных дипломатических инструментов, доступных международному сообществу в противостоянии действиям Тель-Авива, был продемонстрирован во время прошлогоднего голосования Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу полноправного членства палестинского государства, когда 157 стран проголосовали за принятие данного решения.

Он акцентировал, что активное международное противодействие геноциду в секторе Газа должно быть использовано в качестве рычага давления на Израиль.

«Если ЕС, ООН, другие региональные и международные организации и сообщества, а также национальные государства смогут объединиться и донести единое послание до Израиля и действовать, если Израиль не отреагирует, — я считаю, что у нас будет 100% шанс на успех», — сказал он.

Министр добавил, что такие вопросы, как энергетическая безопасность, массовая миграция и проблемы борьбы с терроризмом, связаны с региональной политикой Израиля. Он отметил, что подобная оценка разделяется многими странами.