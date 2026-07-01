Хакан Фидан выступил на совместном брифинге с коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым

Глава МИД Турции: экспансионизм Израиля провоцирует хаос в регионе Хакан Фидан выступил на совместном брифинге с коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым

Экспансионистская политика, проводимая правительством Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ввергает регион в состояние хаоса и нестабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на совместном брифинге с коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Анкаре.

«Экспансионистская политика (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху способствует хаосу, нестабильности, войне, страданиям, разрушениям и геноциду в регионе»,-сказал, в частности, дипломат.

Пресс-конференция состоялась по итогам прошедшего в турецкой столице 7-го заседания Турецко-Кыргызской совместной стратегической группы планирования, сопредседателями которого выступили главы МИД двух стран.

По его словам, должно предпринять необходимые меры для того, чтобы положить конец агрессивным действиям Тель-Авива.

Он отметил, что Анкара ведет консультации по данному вопросу «со всеми своими международными коллегами и партнерами».

Хакан Фидан поздравил Кыргызстан с избранием временным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы, назвав это событие «историческим достижением и победой» для страны.

Министр отметил, что сотрудничество между Анкарой и Бишкеком поступательно развивается. Глава МИД напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обозначили цель по достижению объема двустороннего оборота в 5 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что стороны прилагают активные усилия для достижения этого показателя. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в Кыргызстане осуществляют деятельность 350 турецких компаний, и это число продолжает расти.

Говоря о деятельности Организации тюркских государств (ОТГ), он назвал ее «воплощением общей воли тюркского мира».«Общая воля наших лидеров заключается в том, чтобы эта организация претворяла в жизнь всеобъемлющую деятельность по всем направлениям в еще более институциональной форме и еще более эффективно»,-сказал он.

Хакан Фидан рассказал, что в ходе состоявшихся переговоров главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили усилия по снятию несправедливой изоляции турок- киприотов, являющихся неотъемлемой частью тюркского мира, а также затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки с акцентом на ситуацию вокруг Украины. По его словам, стороны отметили риск еще более «опасного» распространения последствий конфликта РФ и Украины. Он подчеркнул, что стороны сошлись во мнении относительно необходимости скорейшего прекращения боевых действий и запуска всеобъемлющего процесса мирных переговоров.

По словам Фидана, на встрече было выражено удовлетворение по поводу достигнутого соглашения между США и Ираном, а также затронуты события в секторе Газа, Ливана и Сирии.

Хакан Фидан акцентировал, что Кыргызстан и Турция «придерживаются общей позиции по всем вопросам», что, по его словам, это является «проявлением братских отношений» между двумя странами.