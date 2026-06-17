Министр иностранных дел Турции проводит встречи в рамках своего визита в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным Министр иностранных дел Турции проводит встречи в рамках своего визита в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с председателем «Роснефти».

По информации из дипломатических источников, в рамках своего визита в Россию глава МИД Турции провел встречу с председателем «Роснефти» Игорем Сечиным.

Хакану Фидану присвоено звание «почетного доктора» МГИМО​​​​​​​

Министру иностранных дел Турции Хакану Фидану присвоено звание почетного доктора одного из самых престижных университетов России — Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В рамках визита Фидана в Россию в МГИМО состоялась церемония присвоения министру звания почетного доктора.

Глава МИД Турции получил диплом почетного доктора из рук ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

В своей речи на церемонии министр Хакан Фидан выразил благодарность ректору Торкунову и Ученому совету института за присвоение звания почетного доктора.

Отметив, что на протяжении более 80 лет это учебное заведение готовит дипломатов, ученых и государственных деятелей, определяющих ход международных отношений, и что среди его выпускников числится министр иностранных дел России Сергей Лавров, Фидан добавил:

«Поэтому я воспринимаю эту честь не столько как личное признание, сколько как знак уважения к прочным отношениям между Турцией и Россией и к взаимному пониманию, связывающему наши народы. По этому случаю я также хотел бы с уважением почтить память другого выдающегося выпускника этого учебного заведения — покойного посла Андрея Карлова, который с исключительной преданностью служил своей стране. Его наследие продолжает жить как свидетельство объединяющей силы дипломатии и воплощает в себе те высочайшие идеалы, которые это учебное заведение прививает своим выпускникам из поколения в поколение».

Партнерство Турции и России приобретает всё большее значение

Фидан отметил, что двусторонние отношения между Турцией и Россией представляют собой партнерство, сформированное историей, проверенное кризисами, поддерживаемое благодаря сотрудничеству и диалогу на высшем уровне и приобретающее всё большее значение в период неопределённости.

Указав на преобразования, происходящие во всем мире, он подчеркнул, что существует многополярный мир и что, хотя эта ситуация сулит большие надежды на более справедливое будущее, переходный этап сопряжен с неопределенностями.

«В то время как старая парадигма теряет своё влияние, а новая ещё не сформировалась в полной мере, допустимая погрешность в стратегических расчётах сокращается до опасного уровня. В этот период в ближнем регионе наблюдается множество примеров последствий структурных преобразований, война между США, Израилем и Ираном оказывает давление на страны во многих сферах», - добавил министр.

Фидан отметил, что подписание соглашения между США и Ираном после долгих усилий стало облегчением. Турция активно работала над этим результатом совместно со странами региона и будет продолжать поддерживать выполнение соглашения с целью снижения напряженности.

Регион больше никогда не должен подвергаться подобной напряженности

Министр Фидан продолжил свое выступление следующими словами: «Став свидетелями серьезных сбоев, вызванных этим кризисом в соседних странах, мы твердо убеждены, что наш регион больше никогда не должен подвергаться подобной напряженности».

По его словам, с самого начала кризиса он отстаивал позицию, согласно которой дипломатия является единственным эффективным инструментом урегулирования региональных конфликтов. Главный урок последних нескольких месяцев заключается в том, что недавно достигнутое соглашение необходимо преобразовать в прочное и всеобъемлющее мирное соглашение.

«В то же время мы должны признать, что прочная безопасность не может быть «импортирована» или навязана игроками из-за пределов нашего региона. Настоящая стабильность может быть построена только на основе региональной ответственности и консенсуса. В этом стремлении к региональному миру и стабильности партнерство между Турцией и Россией, как и всегда, является незаменимым», — сказал Фидан.

Турция и Россия — близкие соседи

Коснувшись также давних связей между двумя странами, Фидан отметил: «Турция и Россия — близкие соседи».

Он подчеркнул, что для двух активных и влиятельных держав естественно, что их точки зрения время от времени расходятся: «То, что отличает наши отношения, — это то, как мы ведем себя, когда возникают эти различия».

В последние годы отношения между Турцией и Россией прошли через ряд серьезных испытаний и стали еще более крепкими, такая зрелость не достигается за один день.

Фидан подчеркнул, что ценность дипломатии становится очевидной именно в периоды неопределенности, и отметил, что лидеры обеих стран испытывают друг к другу взаимное доверие и уважение.

Отметив, что эта динамика лидерства придаёт отношениям между двумя странами исключительную стратегическую глубину и чёткое ощущение направления, Фидан подчеркнул, что это позволяет двусторонним отношениям оставаться стабильными, сбалансированными и дальновидными даже перед лицом самых серьёзных глобальных геополитических вызовов.

Министр подчеркнул, что сотрудничество в сферах торговли и энергетики составляет основу отношений, уровень взаимной экономической зависимости находится на чрезвычайно высоком уровне, что гарантирует взаимное процветание и устойчивость.

Одним из конкретных результатов этого партнерства является превышение объема двусторонней торговли в настоящее время отметки в 50 миллиардов долларов. Фидан добавил, что стратегическое сотрудничество в энергетической сфере также углубляется с каждым днем, и одним из наиболее ярких примеров этого является атомная электростанция (АЭС) Аккую.

Это партнерство основано на глубокой близости двух народов, отметил, что в прошлом году Турцию посетили около 7 миллионов граждан России, а сотни тысяч граждан России живут, работают и получают образование в различных городах Турции.

Турция и Россия находятся в стратегическом центре важнейших регионов мира

Хакан Фидан отметил, что Турция и Россия расположены в стратегическом центре важнейших регионов мира — от Черного моря до Кавказа, от Ближнего Востока до более обширной территории Евразии.Россия по-прежнему остается одним из ключевых игроков в поддержании как регионального, так и глобального баланса.

Оратор подчеркнул, что для обеих стран стабильность в этих соседних регионах является абсолютной необходимостью с точки зрения национальной безопасности и экономического процветания.

Отметив, что стабильность на совместном географическом пространстве может быть обеспечена только посредством постоянного стратегического сотрудничества между Анкарой и Москвой, Фидан призвал регионы к «региональной ответственности и сотрудничеству».

По словам министра, на Южном Кавказе региональная платформа сотрудничества «3+3» как раз и основана на этом принципе: «Самая сложная задача заключается в том, чтобы перенести этот дух в другие регионы, в частности на Ближний Восток. Именно в этом плане мы работаем над тем, чтобы доказать, что это возможно».

Отметив, что Ближний Восток на протяжении очень долгого времени рассматривался как арена чужих амбиций и что они, совместно со странами региона, полны решимости выйти за рамки этого стереотипа, Фидан подчеркнул, что послевоенный порядок в регионе должен быть построен самими странами региона.

Россия — незаменимый партнер для Турции

Указав, что они предусматривают региональную концепцию, основанную на взаимном уважении, постоянном диалоге и общей судьбе, Фидан заявил: «Во всех этих региональных усилиях Россия по-прежнему остается незаменимым партнером для Турции. Это касается как Ближнего Востока, так и Кавказа, и то же самое верно, если мы смотрим на будущее безопасности Европы».

Он подчеркнул, что одним из самых обсуждаемых вопросов нашего времени является будущее европейской безопасности. В центре этого вопроса лежит неизбежная реальность: как в этом будущем можно наладить прочное партнерство в области сотрудничества с Россией.

Архитектура европейской безопасности, в которой не упоминается Россия, будет неполной

Фидан, обратив внимание на то, что позиция Турции всегда была четкой, заявил: «Архитектура европейской безопасности, в которой не упоминается место России в этой структуре, будет неполной. Устойчивая стабильность не может основываться на механизме, исключающем из уравнения одного из главных игроков континента».

Подчеркнув, что Турция по-прежнему остаётся единственным региональным игроком, поддерживающим конструктивные контакты с обеими сторонами на протяжении всей войны в Украине, Фидан продолжил:

«Стоит напомнить, что некоторые из тех, кто когда-то критиковал Турцию за то, что она принимала у себя прямые переговоры между Россией и Украиной, сегодня сами ведут интенсивные дискуссии о необходимости восстановления каналов связи с Москвой. Мы, как Турция, будем и впредь верить в силу дипломатии. Мы готовы предпринять все необходимые шаги для полного обеспечения мира и стабильности в нашем регионе».

Глава МИД Турции отметил, что сфера стратегического партнерства между двумя странами уже давно вышла за пределы континента, и добавил, что в международной повестке дня практически не осталось ни одной области, в которой стратегические интересы и опасения двух стран не пересекались бы.

Он отметил, что отношения между Турцией и Россией успешно преодолели всевозможные сложные испытания в новейшей истории и каждый раз становились еще крепче. Стороны полны решимости совместными усилиями вывести эту устойчивость и стратегическое видение на новый уровень.

Диалог между нашими странами приносит пользу как российскому, так и турецкому народам

Ректор МГИМО Торкунов также выразил удовлетворение тем, что принимает министра Фидана в университете.

«Академический совет университета единогласно принял решение присвоить вам звание почетного доктора за ваш вклад в укрепление мира, развитие международного сотрудничества и дружеских отношений между народами. Это звание присваивается выдающимся государственным деятелям, политическим и общественным фигурам, дипломатам и ученым, работающим в области международных отношений и внешней политики», - сказал он.

Отметив, что в университете наблюдается большой интерес к турецкому языку и что 220 студентов изучают его на различных факультетах, Торкунов добавил: «Некоторые из них за отдельную плату выбирают турецкий в качестве дополнительного иностранного языка. Это свидетельствует о большом интересе, который проявляется в нашей стране к тюркскому языку, турецкой культуре и Турции».

Торкунов, затронув тему отношений между Россией и Турцией, отметил: «Наши отношения — прекрасный пример сотрудничества, отвечающего интересам обеих стран в сложном мире. Диалог между нашими странами приносит пользу как российскому, так и турецкому народам».

Отметив интерес Турции к сотрудничеству в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Торкунов добавил: «Россия и Турция проявляют интерес к сотрудничеству по широкому кругу вопросов. Сотрудничество между двумя странами, которые очень четко и решительно отстаивают свой суверенитет на международной арене, имеет огромное значение».

Институт международных отношений

МГИМО — одно из высших учебных заведений, действующих при Министерстве иностранных дел России и занимающихся подготовкой специалистов в области внешней политики, дипломатии и международных отношений. Основанное в 1944 году, учреждение получило статус «университета» в 1994 году.

МГИМО считается одной из ведущих дипломатических школ не только в России, но и во многих странах Евразии; среди выпускников университета — множество глав государств, министров иностранных дел, дипломатов и высокопоставленных государственных служащих.

Среди выдающихся выпускников университета — президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Почетная докторская степень МГИМО присуждается ведущим зарубежным политикам, дипломатам, а также ученым, занимающимся вопросами международных отношений и внешней политики.

На сегодняшний день эту награду получили президент Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Палестинской государственной администрации Махмуд Аббас, король Иордании Абдулла II, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Сербии Александр Вучич, бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, бывший президент Ирана Мохаммад Хатеми, бывший президент Франции Жак Ширак, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара Хамад бин Джасим Аль Сани.