Глава МИД Турции принял участие во встрече в узком составе в рамках саммита НАТО в Анкаре Встреча была посвящена актуальным вопросам безопасности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие во встрече в узком составе, посвященной актуальным вопросам безопасности, которая состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

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Согласно информации, полученной от дипломатических источников, во встрече, на которой присутствовал Фидан, приняли участие министры иностранных дел Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Саммит НАТО в Анкаре

Саммит, который проходит в Анкаре и продлится два дня, собрал на своей площадке лидеров 32 государств — членов НАТО, а также руководителей ряда стран — партнеров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приглашенных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В первый день 36-го саммита глав государств и правительств НАТО лидеры приняли участие в крупнейшем за всю историю Форуме оборонной промышленности НАТО. Основные вопросы повестки саммита будут обсуждаться на заседаниях, которые состоятся 8 июля.

Ожидается, что, несмотря на усилившиеся в последнее время разногласия в трансатлантических отношениях, союзники продемонстрируют единство и солидарность.

Среди ключевых тем саммита — реализация концепции «НАТО 3.0», предусматривающей усиление ведущей роли Европы в сфере обычных вооружений и пересмотр военного присутствия США на европейском континенте.

Кроме того, участники обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также примут обязательства по увеличению оборонных расходов и расширению производственных мощностей оборонной промышленности.

Саммит НАТО в Анкаре также стал самым масштабным по числу аккредитованных представителей международных СМИ за всю историю подобных встреч Альянса.