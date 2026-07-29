Хакан Фидан провел встречу с Халилом аль-Хайе и членами сопровождающей его делегации

Глава МИД Турции принял председателя Политического бюро ХАМАС Хакан Фидан провел встречу с Халилом аль-Хайе и членами сопровождающей его делегации

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял Халила аль-Хайе, избранного главой Политического бюро ХАМАС, и сопровождавшую его делегацию.

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, Фидан пожелал Хайе успехов на вновь занятой должности.

Хайе проинформировал министра о ситуации в секторе Газа и на Западном берегу, обратив внимание на то, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху усиливает незаконную деятельность по строительству поселений и нападения на святыни в Иерусалиме.

Он отметил, что «Хамас» продолжает придерживаться конструктивной позиции в мирных переговорах, и рассказал о процессе межпалестинского примирения.

Министр Фидан в свою очередь вновь подчеркнул, что Турция самым решительным образом поддерживает справедливое дело палестинцев во всех сферах и на всех площадках.

Глава МИД отметил, что Турция добивается того, чтобы преступления, совершаемые правительством Нетаньяху в секторе Газа и на Западном берегу, а также нападения на святыни оставались в повестке дня международного сообщества, будет и впредь прилагать все усилия для доставки в Газу дополнительной гуманитарной помощи.

Хакан Фидан повторил, что Турция будет и впредь поддерживать мирный процесс в Газе и с одобрением оценивает роль, которую в этом процессе играет ХАМАС.

В ходе встречи были также обсуждены другие региональные вопросы.