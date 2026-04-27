Глава МИД Турции примет участие в саммите «Инициативы трех морей» Хакан Фидан будет представлять на предстоящем в Хорватии мероприятии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в 11-м саммите «Инициативы трех морей» (ИТМ/Триморье), который пройдет в хорватском городе Дубровник 28-29 апреля. Об этом сообщают дипломатические источники в турецком МИД.

Саммит имеет важное значение для Анкары, поскольку Турция впервые примет в нем участие в качестве «стратегического партнера» после вступления в «Инициативу трех морей» на саммите в Варшаве 28-29 апреля 2025 года.

Как ожидается, в своей речи в Дубровнике Хакан Фидан акцентирует, что сегодня взаимосвязь вышла за рамки физической инфраструктуры и трансформируется в многомерную экосистему, охватывающую транспорт, энергетику, цифровые сети, финансы и управление, а недавние события на геополитической арене подчеркивают ее растущую стратегическую значимость.

Глава МИД Турции подчеркнет разрушительное воздействие конфликтов на мировую экономику и безопасность поставок. При этом он привлечет внимание к необходимости диверсификации цепочек поставок и энергетических маршрутов.

Хакан Фидан обозначит, что Анкара рассматривает «Инициативу трех морей» в качестве инклюзивной платформы, способствующей укреплению региональной ответственности. Глава МИД отметит, что Турция, исходя из своего геостратегического положения, готова к внесеию дальнейшего вклада в качестве «стратегического партнера» и углублению сотрудничества в рамках данной инициативы.

Министр подчеркнет, что в условиях сложных и взаимосвязанных современных вызовов необходима новая концепция в отношениях между Турцией и ЕС. При этом он укажет, что повестка в области транспортной инфраструктуры может стать конструктивным и перспективным направлением для прогресса в отношениях сторон.

Кроме того, ожидается, что Хакан Фидан затронет тему реализации таких крупных проектов, как Срединный коридор и «Проект развития дорожной сети», отметив их потенциальный вклад в мировую экономику. Глава МИД подчеркнет, что Турция рассматривает транспортные коридоры не как конкурирующие маршруты, а как взаимодополняющие компоненты обширной системы.

«Инициатива трех морей»

«Инициатива трех морей» (также известная как Триморье) была официально запущена в 2015 году по инициативе президента Польши Анджея Дуды и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Цель проекта заключается в укреплении энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры в странах Центральной и Восточной Европы, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, многие из которых унаследовали устаревшую или недостаточную инфраструктуру.

Инициатива объединяет государства-члены Европейского союза. Решение о принятии Турции в качестве стратегического партнера было одобрено консенсусом на 10-м саммите ИТМ, который прошел 28–29 апреля 2025 года в Варшаве.

В настоящее время в нее входят 13 государств - Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Греция.

Турция, Европейская комиссия, США, Германия, Япония и Испания выступают стратегическими партнерами «Инициативы трех морей».

Страны-партнеры - Украина, Молдова, Албания, Черногория.

Италия также намерена присоединиться к ИТМ. Ожидается, что она будет принята в качестве нового стратегического партнера на саммите в Дубровнике.