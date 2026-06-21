Хакан Фидан выступил с заявлениями по итогам переговоров, проведенных им в Каире в рамках четырехсторонней встречи с коллегами из Египта, Пакистана и Саудовской Аравии

Глава МИД Турции предупредил о попытках Израиля сорвать соглашение США и Ирана Хакан Фидан выступил с заявлениями по итогам переговоров, проведенных им в Каире в рамках четырехсторонней встречи с коллегами из Египта, Пакистана и Саудовской Аравии

Технические вопросы, остающиеся в подписанном между США и Ираном меморандуме о взаимопонимании, будет нелегко урегулировать в короткие сроки, Израиль попытаться может сорвать этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Это важные вопросы. Возможно, будет непросто немедленно урегулировать связанные с ними технические детали. Периодически могут возникать тупиковые ситуации. Мы должны быть к этому готовы. Во-вторых, конечно, всегда есть Израиль, готовый сорвать процесс, как только представится такая возможность», - сказал Фидан агентству «Анадолу» в Каире.

Глава МИД также рассказал о переговорах, проведенных им в Каире в рамках четырехсторонней встречи с коллегами из Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.

По его словам, в субботу Турция, Египет, Саудовская Аравия и США провели важную встречу по Ливии, в ходе которой также обсуждались события, касающиеся Средиземноморья и Африки.

«Между четырьмя странами состоялся чрезвычайно продуктивный обмен мнениями. Обсуждения позволили нам достичь взаимопонимания по ряду вопросов», — сказал он.

Хакак Фидан также сообщил, что в воскресенье провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, на которой были обсуждены позитивные результаты, достигнутые в рамках формата консультаций между Анкарой, Каиром, Эр-Риядом и Исламабадом. «Нам представилась возможность услышать непосредственно от него (президента Египта-ред.) о позитивных результатах, достигнутых благодаря этому формату, созданному нашими четырьмя странами. Я также передал приветствия и послания нашего президента», — сказал министр.

Глава МИД назвал Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Пакистан «крупными региональными державами со значительным населением, ресурсами и ответственностью». Он добавил, что четыре страны взаимодействуют с целью урегулирования политических, экономических и проблем региона.

«Наши основные усилия направлены на то, чтобы взять на себя ответственность за решение проблем региона, искать пути их урегулирования посредством региональных инициатив и мобилизации международных усилий», -сказал дипломат.

Говоря о «постконфликтном» устройстве региона, Фидан отметил, что Турция, Египет, Саудовская Аравия и Пакистан «стремятся выработать общее видение в сотрудничестве с международным сообществом, не принимая видение, навязанное извне региона».

«Будучи региональными странами мы стремимся сформулировать это видение как региональные страны, и мы его представим», - подчеркнул он.