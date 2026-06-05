Глава МИД Турции посетил лагеря беженцев в Бангладеш

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил лагеря беженцев в городе Кокс-Базар (Бангладеш), где проживают мусульмане из Аракана.

«Здесь, к сожалению, разворачивается гуманитарная трагедия. Турция протягивает руку помощи, как и везде, но, конечно, хотелось бы, чтобы этих трагедий не было и нам не приходилось оказывать помощь».

Хакан Фидан рассказал об этом во время посещения лагерей беженцев в Кокс-Базаре, куда мусульмане из Аракана бежали от гражданской войны в Мьянме, корреспонденту агентства «Анадолу».

Говоря о ситуации в лагерях, министр отметил: «Здесь, к сожалению, разворачивается гуманитарная трагедия. Турция протягивает руку помощи, как и везде, так и сюда, но, конечно, хотелось бы, чтобы этих трагедий не было, чтобы нам не приходилось оказывать помощь».

«Здесь прослеживается огромная чуткость, проявленная нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, особенно в отношении оказания помощи угнетенным и нуждающимся», - добавил он.

Фидан констатировал, что в лагере проживает более миллиона мусульман из Аракана: «С первых дней кризиса здесь работают турецкие благотворительные организации и соответствующие учреждения, предоставляющие медицинскую и другую помощь. Это как государственные, так и гражданские организации».

Министр также посетил полевой госпиталь, развернутый Турцией в этом регионе: «Здесь мы тоже вместе с нашими врачами и сотрудниками. Наши коллеги работают не покладая рук в таких условиях за тысячи километров от дома. Сколько бы мы ни благодарили их, этого будет мало».

⁠Моральный дух нашего персонала очень высок

Хакан Фидан особо отметил важность деятельности в регионе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), Турецкого Красного Полумесяца, Управления по делам ислама и гражданских общественных организаций Турции.

«Конечно, это лишь временное решение, помощь людям, находящимся здесь. Главная цель моего визита в качестве министра иностранных дел заключается не только в том, чтобы лично увидеть происходящее на месте, но и в том, чтобы на политическом и стратегическом уровне обсудить, как мы можем избавить наших братьев и сестёр от этой ситуации и привести их к иному положению, и как мы можем сделать это совместно с международным сообществом. Это самое важное», - сказал он.

Хакан Фидан поблагодарил правительство Бангладеш за поддержку беженцев мусульман из Аракана словами: «Мы открыли свои объятия миллионам наших братьев и сестер, когда они бежали от войны в Сирии. Наши бангладешские братья и сестры тоже открыли свои объятия для беженцев рохиня».

«Несмотря на тежелые погодные условия, моральный дух как нашего медицинского персонала, так и остальных сотрудников, работающих здесь, очень высок. Они работают с полной самоотдачей», - резюмировал Хакан Фидан.