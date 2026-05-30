Глава МИД Турции подчеркнул важность сотрудничества с Японией в сфере БПЛА

Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с Японией в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), такое взаимодействие может открыть значимые возможности для совместных разработок и производства. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Фидан отметил, что Турция является крупнейшим производителем беспилотных летательных аппаратов и стремится к углублению связей с Токио в сфере оборонной промышленности.

«Турция и Япония обладают взаимодополняющими возможностями. Мы считаем, что существует значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», —сказал глава турецкой дипломатии.

По словам Фидана, турецкие технологии в области БПЛА и беспилотных систем доказали свою эффективность в различных оперативных условиях и могут предоставить ценные возможности для совместных разработок и производства с Японией, в частности, в таких сферах, как охрана побережья и безопасность границ.

«В авиационной отрасли, особенно в области беспилотных авиационных систем и технологий противодействия беспилотникам, Турция создала передовые и проверенные на практике возможности, которые могут стать прочной основой для сотрудничества», — отметил министр.

Фидан также сообщил, что между Турцией и Японией достигнут прогресс в переговорах по соглашению о социальном обеспечении. По его словам, последние консультации дали ощутимые результаты, и стороны рассчитывают прийти к соглашению в ближайшей перспективе.

«Существует огромный потенциал для сотрудничества»

Кроме того, глава МИД Турции обратил внимание и на другие перспективные направления взаимодействия между двумя странами, указав на то, что существует огромный нереализованный потенциал в сферах энергетики, цифровой трансформации, авиационных и космических технологий, робототехники и устойчивых цепочек поставок.

Отвечая на вопрос о критически важных полезных ископаемых Турции, Фидан отметил, что цель страны заключается не только в добыче сырья, но и в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Стратегическая цель заключается не только в добыче полезных ископаемых, но и в производстве промежуточной и конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте сотрудничество с использованием японских технологий и инвестиций может создать по-настоящему взаимовыгодное партнерство, и мы готовы к тесно взаимодействовать с Японией в этой сфере», — отметил Фидан.

«(Относительно переговоров между Ираном и США) Соглашение ближе, чем когда-либо»

Отвечая на вопрос о переговорах между США и Ираном, Фидан заявил, что обе стороны стремятся достичь позитивного результата. «Соглашение ближе, чем когда-либо», - сказал он.

Министр отметил, что после достижения соглашения о прекращении огня между США, Израилем и Ираном обсуждения сосредоточились на Ормузском проливе.

По словам главы МИД, фактическая блокада Ормузского пролива оказывает «очень сильное давление» как на США, так и на Иран, а ее международные последствия имеют чрезвычайно большое значение. Сложившаяся ситуация стала даже более приоритетной, нежели ядерное досье, — подчеркнул Фидан.

Говоря о предложении президента США Дональда Трампа Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару и ряду других стран региона присоединиться к Авраамовым соглашениям, Фидан обратил внимание на исторические и торговые связи Турции с Израилем до 7 октября 2023 года.

«Израиль стремится к расширению территорий»

«Когда мы прекратили торговлю (с Израилем), Турция очень четко дала понять: Израиль должен прекратить убийства палестинцев и препятствовать доступу жителей Газы к таким базовым гуманитарным потребностям, как продовольствие, жилье, медикаменты и вода. Если эти условия будут выполнены, мы сможем вернуться к нормальной жизни, проблем нет. Мы выступаем за достижение решения на основе сосуществования двух государств», - сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о заявлениях израильских политиков, представляющих Турцию в качестве потенциальной стратегической угрозы в будущем, Фидан указал на ситуацию в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане.

«К сожалению, во внутренней политике Израилю постоянно требуется враг, чтобы продвигать свои региональные амбиции. Однако всем известно, что Израиль преследует не только обеспечение собственной безопасности, но и расширение своих территорий», — сказал министр.

Фидан также заявил о необходимости действий со стороны международного сообщества. Международное сообщество должно «предотвратить дальнейшую дестабилизацию Израилем не только регионального, но и глобального порядка», - указал он.

Видение региональной платформы для обеспечения стабильности

Кроме того, турецкий министр привлек внимание к важности более широкого «видения стабильности», основанного на сотрудничестве в рамках «региональной платформы».

Фидан заявил, что все страны региона должны придерживаться принципов территориальной целостности, суверенитета и безопасности друг друга, указав на то, что странам региона следует извлечь уроки из недавней истории, так как это предоставляет им «золотую возможность» для начала нового этапа взаимодействия.

В этот процесс могли быть включены Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Египет и страны Персидского залива, а при наличии необходимых условий присоединиться и Иран. Израиль также мог бы стать частью этой инициативы в случае признания палестинского государства в границах 1967 года, - отметил глава МИД.

«Если этот вопрос будет решен, то, на мой взгляд, безопасность Израиля в значительной степени будет поддерживаться странами региона», — считает министр.

«Подготовка ведется с учетом участия президента Трампа»

Кроме того, Фидан сообщил, что в случае согласия со стороны всех союзников Турция хотела бы принять в июле в Анкаре лидеров и министров обороны стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

По словам министра, Анкара работает над организацией этой программы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Отвечая на вопрос о возможном участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО, Фидан заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно общался с Трампом, и тот, в свою очередь, «ни в одном из разговоров не говорил, что не будет присутствовать на саммите».

«На данный момент вся наша подготовка ведется исходя из того, что мы будем принимать президента Трампа», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.