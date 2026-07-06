Глава МИД Турции назвал отношения Эрдогана и Трампа стабилизирующим фактором для НАТО Доверительные отношения лидеров Турции и США могут способствовать преодолению разногласий внутри НАТО, считает Хакан Фидан

Доверительные отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа могут способствовать преодолению разногласий внутри НАТО в ходе саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете The New York.

По словам главы ведомства, Турция намерена использовать "эту дружбу во имя достижения более высокой цели и в интересах всей семьи НАТО".

Комментируя критические замечания Трампа в адрес НАТО, дипломат выразил уверенность, что технические консультации в рамках саммита блока в Анкаре пройдут без каких-либо осложнений.«Я не вижу в каких-либо проблем в этом отношении», — сказал министр.

По его словам, несмотря на большое количество громких заявлений, на практике «ничего не изменилось».

Хакан Фидан акцентировал, что между Турцией и другими европейскими странами существует общее понимание значимости НАТО. «Никто не ставит под сомнение необходимость НАТО», - отметил глава МИД.

По словам дипломата, укрепление оборонного сотрудничества внутри Европейского союза не противоречит обязательствам европейских государств в рамках НАТО.

Глава МИД подчеркнул, что Турция и Европа должны рассматривать друг друга как жизненно важных партнеров в обеспечении коллективной безопасности. «Мы (Турция - ред.) тоже являемся частью Европы, и если мы не объединимся на европейском пространстве и не сформируем собственную платформу безопасности, мы никогда не будем чувствовать себя в полной безопасности», - заявил Фидан.

Говоря о подписанном между США и Ираном Меморандуме о взаимопонимании,глава турецкой дипломатии отметил, что «в плане политической воли обе стороны чрезвычайно серьезно настроены в отношении конечных целей».

При этом он обратил внимание, что документ оставляет на будущее обсуждение целый ряд спорных вопросов, включая иранскую ядерную программу, отмену санкций против Тегерана и обеспечение судоходства через Ормузский пролив.

Касаясь темы конфликта РФ и Украины, Фидан подтвердил готовность Анкары вновь выступить посредником на переговорах по урегулированию этого кризиса. При этом министр отметил, что не ожидает их возобновления в ближайшее время.

По его словам, и Москва, и Киев готовы к диалогу и переговорам, однако для продвижения мирного процесса необходимо «воздействие» Соединенных Штатов.

Министр подчеркнул, что для Турции главным остается наличие у обеих сторон «реального и искреннего» стремления к достижению мира.