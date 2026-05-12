Глава МИД Турции: израильский экспансионизм остается главной угрозой безопасности в регионе Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль - Тани в Дохе

Израильский экспансионизм продолжает оставаться первостепенным вопросом безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль - Тани в Дохе.

По словам турецкого министра, в ходе встречи с катарским коллегой обсуждались не только двусторонние отношения, но и глобальные вопросы.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в Персидском заливе, ни в коем случае не должна заставлять нас забывать о секторе Газа. Израильский экспансионизм продолжает оставаться первоочередной проблемой стабильности и безопасности в нашем регионе», — сказал Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул, что экспансионистская политика, проявляющаяся в Газе, Бейруте, Сирии и на Западном берегу реки Иордан, уже стоила жизни многим людям, так как насильственное выдворение вынуждает покидать свои дома и становиться беженцами.

Фидан указал, что страны региона и международное сообщество должны с особой чувствительностью подходить к этой проблеме. «Нарушения режима прекращения огня в Газе достигли пика», — сказал он.

«Мы поддерживаем все усилия по открытию Ормузского пролива»

Фидан заявил, что Турция поддерживает все усилия, направленные на открытие Ормузского пролива.

«Неиспользование Ормузского пролива в качестве орудия чрезвычайно важно как для стабильности и безопасности региона, так и для мировой экономики», — сказал министр, указав на поддержание всех усилий, обеспечивающих безопасность судоходства и предотвращение повторения подобных ситуаций в будущем.

Главным приоритетом остается реализация мирных и дипломатических инициатив, которые позволят вновь открыть Ормузский пролив, - добавил он.

Министр иностранных дел Турции также выразил надежду на скорейшее завершение переговорного процесса между Ираном и США.

«Мы даже не хотим думать об обратном. Возвращение к войне, как мы уже видели ранее, не приведет ни к чему, кроме усиления разрушительных последствий», - сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что происходящее в регионе вынуждает Анкару и Доху к более тесным консультациям и солидарности.

« В последние дни у нас были контакты на различных уровнях с другими странами региона, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Они посещали нас. Мы обсуждали ситуацию в регионе», — отметил он.

По словам министра, Турция поддерживает роль Пакистана в переговорном процессе между Ираном и США.

«На данном этапе мы готовы оказать всю возможную поддержку. Мы хотим избежать возвращения к войне. Война определенно не является решением. Она приносит нестабильность, экономические лишения и потенциальные разрушения не только региону, но и всему миру. Мы ни в коем случае не хотим этого видеть. Вместе с нашими друзьями и союзниками мы делаем все возможное, чтобы дипломатия принесла результат. Мы и впредь будем продолжать всячески поддерживать усилия, предпринимаемые в этом отношении», - сказал он.

Кроме того, Фидан обратил внимание на то, что закрытие Ормузского пролива оказывает серьезное давление на мировую экономику, энергетическую безопасность, а также экономическую и политическую стабильность региона.

«Правительства по всему миру ощущают это экономическое давление. Поэтому усилия международного сообществ направлены на то, чтоб как можно скорее достичь соглашения, открыть пролив и восстановить безопасность судоходства», — подчеркнул он.

«У нас сложились хорошие отношения во всех областях»

Глава МИД Турции также отметил высокий уровень турецко-катарских отношений.

«Наши отношения действительно очень успешно развиваются во всех сферах. Политическая воля и лидерство нашего президента и эмира Катара шейха Темима служат примером для отношений между другими странами региона. Наши отношения основаны на искренней дружбе и братстве, проверенных определенными событиями на протяжении многих лет», — сказал он.

Министр подчеркнул, что обе страны продолжат реализовывать совместные проекты, основанные не только на братских отношениях, но и на профессиональном и ориентированном на результат подходе.

По словам Фидана, в переговорах между Ираном и США обе стороны в действительности стремятся к прекращению войны, открытию Ормузского пролива и урегулированию ядерного вопроса.

«Такова позиция обеих сторон на уровне намерений. Проблема заключается в том, как расставить приоритеты и сформулировать договоренности на бумаге так, чтобы они были приемлемы для всех», — отметил турецкий министр, в очередной раз выразив надежду на скорейшее завершение процесса.

«Это уже глобальная проблема и проблема безопасности»

Фидан заявил, что Турция и Катар с самого начала предпринимали серьезные усилия, чтобы не допустить начала войны.

«К сожалению, война все же началась. Сейчас мы прилагаем усилия для того, чтобы остановить ее как можно скорее и с минимальными потерями. Мы поддерживаем все подобные инициативы», — заявил министр.

Турция и Катар активно работают над урегулированием региональных кризисов посредством посредничества и поддерживают усилия друг друга, отметил он, напомнив о предыдущем успешном опыте в этом направлении.

«Израиль все называют «слоном в комнате». В то время как все собираются вместе и говорят о мире и дипломатии, мы видим, что Израиль проводит политику, которая лишь усугубляет проблемы посредством насилия и экспансионизма. Это уже стало глобальной проблемой и вопросом безопасности. Европейский союз уже принял санкционные решения против Израиля. Верю, что в предстоящий период мировое сообщество будет реагировать на экспансионистскую политику Израиля еще более жестко», - заключил он.