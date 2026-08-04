Фидан обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, переговорный процесс с Ираном, войну России и Украины, а также усилия по урегулированию конфликтов

Глава МИД Турции за неделю провел серию переговоров с зарубежными коллегами по региональным кризисам Фидан обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, переговорный процесс с Ираном, войну России и Украины, а также усилия по урегулированию конфликтов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан за последнюю неделю провел ряд телефонных переговоров с зарубежными коллегами, посвященных актуальным международным и региональным кризисам.

31 июля Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе и усилия, предпринимаемые для прекращения продолжающихся конфликтов.

1 августа глава турецкого внешнеполитического ведомства провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

По словам Фидана, стороны рассмотрели текущее состояние переговорного процесса.

«Турция продолжит прилагать усилия для прекращения конфликтов в нашем регионе и установления прочного мира», — заявил министр.

3 августа Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта Джаррахом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом. Стороны обсудили последние события в регионе.

В тот же день глава МИД Турции также поговорил по телефону с председателем Турецкой демократической партии Северной Македонии Зюльфикаром Зейнулой, поздравив его с назначением на должность государственного министра и пожелав успехов в новой работе.

Кроме того, 3 августа Фидан провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом.

Глава турецкой дипломатии поздравил британского коллегу с назначением и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа, развитие событий вокруг войны России и Украины, а также усилия по прекращению продолжающихся конфликтов в регионе.

Помимо телефонных переговоров, Хакан Фидан также провел ряд личных встреч с высокопоставленными зарубежными официальными лицами.