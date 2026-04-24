Глава МИД Турции заявил, что Израиль стал «прямой угрозой глобальной безопасности», призвав к «коллективному ответу»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в пятницу, 24 апреля, что Израиль стал «прямой угрозой глобальной безопасности». Глава МИД Турции призвал к «коллективному» международному реагированию, отметив, что растущую нестабильность больше нельзя рассматривать исключительно в региональном контексте.

Выступая в Оксфордском университете на тему глобальной перестройки, Фидан напомнил, что мир переживает не просто геополитический переход, а более глубокую трансформацию.

«То, что мы наблюдаем сегодня, — это не переход, а скорее трансформация», — сказал он, добавив, что государства больше не могут «передавать на аутсорсинг свою безопасность, дипломатию или стратегическое мышление».

Ссылаясь на войну с Ираном, начавшуюся с ударов США и Израиля, он заявил, что этот конфликт нанес «тяжелый удар по глобальному процветанию, безопасности и стабильности».

«Системная угроза со стороны Израиля, направленная на дестабилизацию региона, вышла за пределы местных границ и теперь представляет собой прямую угрозу глобальной безопасности. Такие действия «требуют коллективного ответа со стороны всего международного сообщества», - продолжил министр.

Фидан также отметил, что «различие между региональными и глобальными кризисами фактически исчезло», заявив, что конфликты больше нельзя рассматривать как изолированные явления.

Он сказал, что такая неопределенность повысила значимость средних держав, охарактеризовав их как государства, обладающие «стратегическим географическим положением», дипломатическим влиянием и политической волей для достижения результатов.

Хакан Фидан указал на географическое положение Турции, ее институциональный вес как члена НАТО и кандидата в члены ЕС, а также на посреднические усилия — от Черноморской зерновой инициативы до дипломатии в районе Африканского Рога — в качестве примеров роли Анкары в урегулировании кризисов.

Турецкий министр также призвал к глобальной институциональной реформе и созданию регионального порядка на Ближнем Востоке, основанного на сотрудничестве, а не на «доминировании или подчинении», выступая за «региональные решения региональных проблем силами стран региона».

Министр отметил, что недавние высказывания председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен были «неудачными», добавив, что этот вопрос уже урегулирован по дипломатическим каналам.

«Высказывания председателя были неудачными, мы провели необходимые переговоры, поэтому я считаю, что мы уладили этот вопрос, исправили ситуацию», - пояснил он.

Его комментарии прозвучали в ответ на речь, с которой фон дер Ляйен выступила в начале этой недели в Гамбурге, где она отмечала 80-летие газеты Die Zeit.

Касаясь вопроса о расширении ЕС, она сказала: «Мы должны добиться завершения формирования европейского континента, чтобы на него не оказывали влияния Россия, Турция или Китай».