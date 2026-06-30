Глава МИД Турции встретился с высокопоставленной делегацией ЕС

Sümeyye Dilara Dinçer, Abdulrahman Yusupov
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-председателем Европейской комиссии Кайей Каллас, комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и комиссаром ЕС по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.
Об этом сообщили источники в турецком МИД.
Переговоры прошли в Анкаре в рамках визита делегации ЕС в Турцию.