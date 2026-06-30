Членство в ЕС по-прежнему остается стратегической целью для Турции, Анкара готова развивать отношения с ЕС, исходя из этого понимания, заявил Хакан Фидан

Глава МИД Турции встретился в Анкаре с высокопоставленными представителями ЕС Членство в ЕС по-прежнему остается стратегической целью для Турции, Анкара готова развивать отношения с ЕС, исходя из этого понимания, заявил Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с Верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, а также с членом Европейской комиссии по вопросам расширения Мартой Кос и членом Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, встреча главы МИД Турции с Каллас, Кос и Бруннером состоялась в Анкаре.

В сообщении в социальной сети NSosyal, посвящённом этой встрече, Фидан отметил, что рад принять Каллас, Кос и Бруннера в Турции.

Отметив, что в ходе переговоров у них была возможность обсудить все актуальные события в контексте отношений между Турцией и ЕС — от внешней политики до вопросов взаимосвязанности, от торговли до миграции и визовых вопросов, — Фидан добавил, что они также обсудили актуальные региональные и глобальные проблемы, в первую очередь ситуацию на Ближнем Востоке и в России и Украине.

Хакан Фидан подчеркнул, что членство в ЕС по-прежнему остается стратегической целью для Турции. Анкара готова развивать отношения с ЕС, исходя из этого понимания.

Заявив, что Анкара ожидает от ЕС развития отношений с Турцией на основе объективных критериев и заслуг, без дискриминации, Фидан резюмировал: «Мы надеемся, что этот совместный визит трех важных членов Европейской комиссии в нашу страну станет важным шагом на пути к выведению отношений между Турцией и ЕС на желаемый уровень».