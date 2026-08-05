Хакан Фидан встретился с иорданским монархом в столице страны Аммане

Глава МИД Турции был принят королем Иордании Абдаллой II Хакан Фидан встретился с иорданским монархом в столице страны Аммане

В среду, 5 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят королём Иордании Абдаллой II.

Согласно сообщению, опубликованному МИД в социальной сети NSosyal, встретился с иорданским монархом в столице страны Аммане.

Более подробной информации о встрече пока не сообщается.

Ранее глава МИД Турции принял участие в министерской встрече по Иерусалиму, организованной Иорданией.

В ходе встречи Фидан заявил, что почти 20 исламских стран обсудили «коллективные меры» в ответ на недавние нарушения со стороны Израиля в мечети Аль-Акса, подчеркнув, что региональные кризисы не должны отвлекать внимание международного сообщества от событий на оккупированных палестинских территориях.

Отвечая на вопросы агентства «Анадолу» после встречи, Фидан сказал, что участники сосредоточились на недавних действиях Израиля, направленных против мечети Аль-Акса.