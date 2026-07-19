Хакан Фидан в интервью телеканалу Qatar TV акцентировал необходимость скорейшего возвращения Вашингтона и Тегерана к дипломатическому диалогу

Глава МИД Турции: Анкара и Доха координируют усилия по возвращению США и Ирана к соглашению Хакан Фидан в интервью телеканалу Qatar TV акцентировал необходимость скорейшего возвращения Вашингтона и Тегерана к дипломатическому диалогу

Турция и Катар осуществляют тесную координацию по вопросу снижения напряженности между США и Ираном. Об этом в интервью телеканалу Qatar TV заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках своего официального визита в Доху.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил надежду на скорое поступление «позитивных новостей» благодаря активным дипломатическим усилиям катарской стороны.

Хакан Фидан акцентировал необходимость скорейшего возвращения Вашингтона и Тегерана к дипломатическому диалогу. По его словам, риск перерастания конфликта в полномасштабную войну несет прямую угрозу для экономики Персидского залива и стабильности всей архитектуры региональной безопасности.

«Мы искренне желаем, чтобы Иран и Америка как можно скорее вернулись к соглашению. При посредничестве Пакистана, активном вкладе Катара и содействии Турции ранее уже был выработан меморандум о взаимопонимании. К сожалению, стороны отошли от него, но к этому процессу необходимо вернуться», — подчеркнул министр, обратив внимание на продолжающиеся атаки на региональную инфраструктуру.

Дипломат выразил удовлетворение тем фактом, что Доха задействовала все доступные конструктивные каналы связи для деэскалации ситуации. Он добавил, что стабильность и безопасность Катара напрямую отвечают национальным интересам Анкары.

Касаясь темы двусторонних отношений, глава МИД Турции напомнил, что прочный фундамент стратегического партнерства двух государств был заложен еще при покойном эмире шейхе Хамаде бин Халифе Аль Тани, которого он назвал «дальновидным лидером всего исламского мира».

По словам министра, нынешний эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани укрепил это наследие, превратив сотрудничество Анкары и Дохи в образцовую модель для Ближнего Востока.

«Сегодня пример турецко-катарского взаимодействия по широкому спектру вопросов - от Ливана и Афганистана до Судана, Газы и иранской проблематики - признается и высоко оценивается другими игроками. Нашему региону нужно созидательное сотрудничество, а не противостояние. Катар прилагает очень серьезные усилия в этом направлении», - резюмировал дипломат.

Глава турецкого МИД также отметил колоссальный социально-экономический прогресс государств Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Оман. Он подчеркнул, что Анкара намерена и впредь развивать партнерские отношения со странами исламского мира с целью поддержания стабильности в регионе.