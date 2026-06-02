Глава МИД Турции: Анкара и впредь будет развивать двусторонние отношения с Сингапуром

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в рамках визита в Сингапур стороны рассмотрели двусторонние отношения во всех их аспектах: «Мы будем и впредь развивать наши двусторонние отношения с Сингапуром, который считаем страной, имеющей стратегическое значение как в регионе, так и за его пределами, а также наше тесное сотрудничество на международных площадках».

Глава МИД Турции в своей публикации в социальной сети NSosyal написал о переговорах в Сингапуре.

Отметив, что в ходе встреч в Сингапуре, который стал первой остановкой в рамках турне в Азиатско-Тихоокеанский регион, стороны рассмотрели отношения между Турцией и Сингапуром во всех аспектах. В ходе встреч с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, министром иностранных дел Вивиан Балакришнаном и министром внутренних дел и координатором по вопросам национальной безопасности Касивисванатаном Шанмугамом были обсуждены конкретные шаги, направленные на продвижение сотрудничества в широком спектре областей, включая экономику, торговлю, инвестиции, оборонную промышленность, безопасность, цифровую трансформацию и связь.

Хакан Фидан сообщил, что участники мероприятия, организованного аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS), поделились своим видением внешней политики Турции и подходом к руководящей роли дипломатии в условиях растущей глобальной неопределенности.

