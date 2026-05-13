Глава МИД Турции: альтернативой перемирию между США и Ираном является возобновление войны

Ключевым приоритетом в продолжающихся переговорах переговорах между США и Ираном является сохранения режима прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Альтернативой перемирию является возвращение к войне, и никто не хочет повторения этого сценария, поскольку сейчас урон из-за этой войны получают вся мировая экономика и энергетическая безопасность»,-сказал глава турецкой дипломатии.

Министр выразил надежду, что сторонам удастся достичь мирного соглашения. Фидан указал, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном сопровождается «взлетами и падениями», отметив при этом, что «такова природа переговоров».

Говоря о роли Турции в переговорах между США и Ираном, дипломат напомнил, что Анкара стремится участвовать в посреднических миссиях с 2010 года. При этом глава МИД Турции высоко оценил посреднические усилия Пакистана в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, роль Турции, наряду со странами региона, включая Катар, заключается в содействии Исламабаду, который предпринимает все необходимые шаги для успешного осуществления посреднической миссии. Фидан добавил, что в рамках переговорного процесса Анкара поддерживает контакты с США, Ираном и странами региона.

Министр пояснил, что когда переговоры «заходят в тупик», возникает необходимость в «креативных идеях». Дипломат добавил, что если стороны переговоров и посредник не могут найти эти идеи, то становятся нужны «надежные внешние партнеры».

По словам главы МИД Турции, достижение мира имеет важное значение для стран региона, в связи с чем они делают все возможное для содействия переговорному процессу.

Он отметил, что периодически возникают незначительные разногласия, связанные с подходом стран региона к переговорному процессу. Хакан Фидан также выразил сожаление в связи с недавними атаками на ОАЭ и некоторые другие государства региона.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства констатировал, что в целом режим прекращения огня соблюдается, а между странами региона ведутся содержательные контакты и консультации.

Министр резюмировал, что все страны региона, включая Египет и Иорданию, обмениваются мнениями относительно текущего состояния и путей успешного продвижения переговорного процесса.