Глава МИД Пакистана Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Арагчи

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и пригласил иранского коллегу посетить Пакистан.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсетях.

Согласно заявлению, в ходе разговора Дар и Арагчи обсудили региональные и международные вопросы, включая ухудшение ситуации в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Отмечается, что Дар пригласил Арагчи посетить Пакистан «в ближайшее время».

В то же время пакистанские источники сообщили «Анадолу» , что председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик также пригласил в страну председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, возглавляющего иранскую делегацию на переговорах с США.

«Мы не ведем переговоров с США. Переговоры с Оманом сосредоточены на обеспечении безопасного прохода судов через Ормузский пролив», - заявил ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, накануне заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и являются «последним шансом» Тегерана заключить выгодное соглашение.