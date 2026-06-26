Саммит НАТО в Анкаре имеет чрезвычайно важное значение для совместной обороны и безопасности

Глава МИД Канады: Турция является чрезвычайно важным союзником по НАТО Саммит НАТО в Анкаре имеет чрезвычайно важное значение для совместной обороны и безопасности

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд, комментируя предстоящий саммит НАТО в Анкаре, заявила: «Этот саммит действительно станет событием, к которому прикованы чрезвычайно высокие ожидания».

Ананд выступила на совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Оттаве.

Отметив, что землетрясения в Венесуэле привели к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям, Ананд сообщила, что Канада объявила о выделении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов для обеспечения населения продовольствием, водой, коммунальными услугами и оказания экстренной помощи.

По ее словам, правительство Канады продолжает поддерживать контакты с целью оказания помощи своим гражданам в Венесуэле, и в этой связи Канада продолжает свою работу через посольство в Боготе.

Отметив, что в этом году исполняется 83-я годовщина установления дипломатических отношений между Турцией и Канадой, Ананд заявила, что отношения между двумя странами продолжают развиваться на основе общих взглядов и доверия во многих различных областях, в первую очередь в сфере политики, безопасности и торговли.

Ананд отметила, что во время своего визита в Турцию 17 марта у них появилась возможность обсудить различные аспекты развития партнерства между двумя странами.

Выражая признательность за гостеприимство, с которым она столкнулась в Турции, и считая это символом укрепляющихся и развивающихся отношений между двумя странами, Ананд заявила:

«Одним из моментов, который произвёл на меня наибольшее впечатление, стало наше общее понимание. Мы увидели, что безопасность и экономическое процветание идут рука об руку. Когда союзники работают вместе, наши экономики становятся гораздо сильнее. Наши люди живут в более безопасной среде, а наши общества становятся более устойчивыми».

Обратив внимание на развитие экономических отношений между двумя странами, Ананд сказала: «Мы продолжаем работу над Соглашением о свободной торговле между Канадой и Турцией. Технические переговоры продолжаются, и я хотел бы поблагодарить господина министра Фидана и его команду за их приверженность этому вопросу».

По ее словам, объем двусторонней торговли в 2025 году достиг 4,3 миллиарда долларов и продолжает расти.

Этим летом авиакомпания «Турkish Airlines» (THY) добавит дополнительный рейс в Торонто и Монреаль.В сфере критически важных минералов между турецкими компаниями и канадскими поставщиками сложились хорошие отношения. Мы также продолжим укреплять сотрудничество в энергетической сфере. В этом контексте мы будем и дальше совершенствовать и развивать наше энергетическое партнерство.

По ее мнению, существуют значительные возможности для сотрудничества двух стран в ядерной сфере, а также подчеркнул, что сотрудничество в области обороны и безопасности будет продолжать развиваться.

Обратив внимание на то, что Турция является чрезвычайно важным союзником по НАТО, Ананд подчеркнула важность роли, которую Турция играет в переговорах по обмену пленными между Россией и Украиной.

«Дружба между Турцией и Канадой развивается в правильном направлении. Сегодняшний двусторонний визит и встреча демонстрируют наши общие обязательства. Это усиливает динамику, которую мы создаем на благо наших народов и нашего альянса», - сказала она.

Ананд, выразив уверенность в том, что саммит НАТО в Анкаре будет организован на самом высоком уровне, сообщила, что примет участие в саммите вместе с премьер-министром Канады Марком Карни и министром обороны Канады Дэвидом Макгинти.

(Саммит НАТО в Анкаре) Этот саммит действительно станет мероприятием, к которому приковано огромное внимание

Напомнив, что он ранее участвовал в саммитах НАТО в качестве министра иностранных дел, Ананд добавила, что примет участие и в саммите в Анкаре, и продолжила словами:

«Этот саммит действительно станет мероприятием, к которому прикованы чрезвычайно высокие ожидания, поскольку основное внимание будет уделено оборонной промышленности и, в частности, будет продемонстрировано, как союзники по НАТО должны взаимодействовать как в целом, так и в отраслевом плане. Будут обсуждаться вопросы интеграции цепочек поставок и совместной работы, а также, конечно же, экономические выгоды, которые это может принести. В этом смысле Канада действительно очень хочет принять участие в саммите в Анкаре».

Отметив, что саммит НАТО имеет чрезвычайно важное значение для совместной обороны и безопасности, Ананд сообщила, что на саммите также будут продемонстрированы сотрудничество и деятельность стран-членов НАТО в сфере обороны и безопасности.

Касаясь своего визита в Турцию в марте, Ананд заявила, что его страна является энергетической сверхдержавой и предлагает возможность наладить диалог со странами, желающими сотрудничать с ней.

Подчеркнув, что они очень заинтересованы в сотрудничестве с Турцией в энергетической сфере, Ананд добавила, что переговоры в этой области продолжаются.

Касательно вопроса об открытии посольств своей страны в Иране и Венесуэле Ананд отметила: «На данный момент у нас нет планов по открытию посольства ни в Иране, ни в Венесуэле».

Она добавила, что после землетрясений в Венесуэле его страна оказывала гуманитарную помощь, предоставив 5 миллионов долларов, и выразил желание оказать дополнительную помощь.