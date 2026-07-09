Глава МИД Бельгии поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре Максим Прево выразил признательность за исключительно теплый прием на турецком языке

Министр иностранных дел и вице-премьер Бельгии Максим Прево поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре. Об этом Прево написал в соцсети американской компании X.

Начав публикацию словами на турецком языке: «Çok teşekkür ederim» («Большое спасибо»), глава бельгийского МИД выразил признательность за исключительно теплый прием.

По его словам, в течение двух дней союзники прислушивались друг к другу и работали до поздней ночи над укреплением единства.

«Потому что в конечном счете Альянс объединяет не численность наших армий и не размеры наших бюджетов, а твердая воля выступать единым фронтом в составе 32 государств», — сказал Прево.

Министр также подчеркнул, что Турция и Бельгия всегда оставались близкими партнерами и сильными союзниками.

«Проведенные вместе дни еще больше укрепили эту связь», — подчеркнул Прево.

В период с 10 по 14 мая Бельгия направила в Турцию экономическую миссию во главе с королевой Матильдой. В состав делегации входил и Максим Прево. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве.