Глава МИД Бельгии поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре

Selen Valente Rasquinho, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Министр иностранных дел и вице-премьер Бельгии Максим Прево поблагодарил Турцию за проведение саммита НАТО в Анкаре. Об этом Прево написал в соцсети американской компании X.
Начав публикацию словами на турецком языке: «Çok teşekkür ederim» («Большое спасибо»), глава бельгийского МИД выразил признательность за исключительно теплый прием.
По его словам, в течение двух дней союзники прислушивались друг к другу и работали до поздней ночи над укреплением единства.
«Потому что в конечном счете Альянс объединяет не численность наших армий и не размеры наших бюджетов, а твердая воля выступать единым фронтом в составе 32 государств», — сказал Прево.
Министр также подчеркнул, что Турция и Бельгия всегда оставались близкими партнерами и сильными союзниками.
«Проведенные вместе дни еще больше укрепили эту связь», — подчеркнул Прево.
В период с 10 по 14 мая Бельгия направила в Турцию экономическую миссию во главе с королевой Матильдой. В состав делегации входил и Максим Прево. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве.