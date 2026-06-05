Глава МИД Бангладеш: Турция — важный партнер Бангладеш

Министр иностранных дел Бангладеш Кхалилур Рахман заявил, что «Турция является чрезвычайно важным партнером» и оказывает значимую поддержку кандидатуре Бангладеш на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

На совместной пресс-конференции в Дакке после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Рахман отметил, что обсуждения прошли в атмосфере взаимного уважения и понимания.

Он напомнил, что его первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел был совершен в Турцию, а сегодняшняя встреча с Фиданом имеет большое значение для двусторонних отношений.

Рахман подчеркнул, что состоявшиеся переговоры отражают давнюю дружбу между Бангладеш и Турцией, и выразил удовлетворение визитом Фидана.

Он также поблагодарил Турцию за отправку наблюдателей на парламентские выборы в его стране.

«Турция является чрезвычайно важным партнером. Она поддерживает кандидатуру Бангладеш на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Рахман, добавив, что Бангладеш не забудет эту поддержку.

Министр отметил важность многостороннего сотрудничества в условиях глобальных вызовов и подчеркнул стремление к дальнейшему развитию международного взаимодействия.

По его словам, визит Фидана совпал с важным этапом в отношениях между двумя странами, и стороны стремятся углублять сотрудничество и партнерство.

Рахман сообщил, что на переговорах он заявил Фидану о возможностях для турецких инвесторов в специальных экономических зонах Бангладеш.

Он также подчеркнул, что одной из главных гуманитарных и дипломатических проблем страны остается кризис мусульман-рохинья, отметив, что ранее он лично занимался этим вопросом и хорошо осознает его масштабы и серьезность.

Рахман напомнил, что в своей вступительной речи после избрания на пост председателя Генассамблеи ООН он вновь поднял эту тему.

Министр высоко оценил роль Турции в решении этого кризиса, отметив, что Анкара с самого начала оказывает Бангладеш гуманитарную и дипломатическую поддержку.

Он добавил, что в рамках визита Фидан также посетит лагеря мусульман-рохинья, подчеркнув, что турецкая больница в лагерях является одной из ключевых структур поддержки, а Турция активно участвует в региональных и международных инициативах по урегулированию кризиса.