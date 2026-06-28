В Стамбуле обсудили парламентское сотрудничество в рамках НАТО Спикер парламента Турции провел ряд встреч на полях Парламентского саммита НАТО

Председатель Великого Национального Собрания (парламента) Нуман Куртулмуш провел встречу с главой Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) Маркосом Перестрелло, который находится в Стамбуле для участия в Парламентском саммите НАТО.

В ходе встречи Куртулмуш отметил, что саммит предоставит спикерам парламентов и парламентариям стран-членов альянса возможность проконсультироваться по текущим и стратегическим вопросам, а также будет способствовать укреплению духа единства и солидарности в рамках НАТО.

Спикер ВНСТ подчеркнул, что Парламентский саммит НАТО в Стамбуле и предстоящий Саммит лидеров НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, имеют ключевое значение для будущего альянса в нынешней сложной ситуации на международной и региональной арене.

Председатель парламента Турции акцентировал, что реализация оборонных обязательств НАТО и укрепление блока требуют активной поддержки со стороны национальных парламентов. Он также отметил, что НАТО должно развивать свою нынешнюю концепцию и инициировать мирные инициативы.

В рамках саммита Нуман Куртулмуш также провел встречи с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней и спикеров парламента Эстонии (Рийгикогу) зовут Лаури Хуссаром.