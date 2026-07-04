В Стамбуле началась встреча президента Турции с премьером Пакистана
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме
İrem Demir, Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
СТАМБУЛ
В Стамбуле стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
После официальной церемонии встречи во дворце Вахдеттин лидеры приступили к переговорам в формате «один на один».
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. В них принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций при администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики Акиф Чагатай Кылыч.
После двусторонней встречи Эрдоган и Шариф проведут переговоры с участием делегаций.