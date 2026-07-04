Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме

В Стамбуле началась встреча президента Турции с премьером Пакистана Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме

В Стамбуле стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

После официальной церемонии встречи во дворце Вахдеттин лидеры приступили к переговорам в формате «один на один».

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. В них принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций при администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики Акиф Чагатай Кылыч.

После двусторонней встречи Эрдоган и Шариф проведут переговоры с участием делегаций.