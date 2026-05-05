В Москве призвали стороны конфликта в Персидском заливе к сдержанности

Всем сторонам конфликта в Персидском заливе необходимо проявлять выдержку и не допускать рецидива насилия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо не допустить рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств", - говорится в комментарии дипломата на сайте российского дипведомства.

Захарова обратилась "с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность".