В МИД Украины заявили о готовности Киева открыть новую главу в отношениях с Венгрией Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей венгерской коллегой

Киев готов без промедления открыть новую, взаимовыгодную главу в украинско-венгерских отношениях и работать с новым правительством Венгрии по всем вопросам двусторонней повестки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X в понедельник, 18 мая.

По словам Сибиги, на выходных он провел «конструктивный и содержательный» телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

Глава МИД Украины сообщил, что поблагодарил венгерскую сторону за «принципиальную и оперативную реакцию» правительства Венгрии на последние удары по Украине.

Сибига отметил, что Киев готов обсуждать все вопросы двусторонней повестки, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между двумя странами.

По итогам разговора стороны договорились уже на этой неделе провести раунд венгерско-украинских консультаций на экспертном уровне. Их целью станет поиск практических и устойчивых решений по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатской области. «Наша цель - обеспечить европейские стандарты и практики», - подчеркнул Сибига.

Кроме того, стороны обсудили более широкую региональную, европейскую и международную повестку. Сибига также затронул вопрос продвижения Украины на пути вступления в Евросоюз и подтвердил готовность Киева к скорейшему открытию переговорных кластеров.