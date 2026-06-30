В Литве предложили убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия По словам кандидата на пост премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, «в основных законах соседних государств подобные положения прямо не закреплены»

Лидер Социал-демократической партии Литвы и кандидат на пост премьер-министра Миндаугас Синкявичюс выступил за исключение из конституции страны положения, запрещающего размещение оружия массового поражения, включая ядерное. Об этом сообщили латвийские СМИ во вторник, 30 июня.

По его словам, такой шаг может быть оправдан «из соображений политической корректности». Синкявичюс отметил, что «в основных законах соседних государств подобные положения прямо не закреплены».



«Полагаю, что из соображений политической корректности нам следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран ничего об этом ни да, ни нет не говорят», - заявил политик на встрече с парламентской фракцией «Союза крестьян и зеленых» Литвы.

Дискуссия вокруг этой темы обострилась после того, как в конце мая Сейм поддержал вето президента Гитанаса Науседы на заход в Клайпедский государственный морской порт судов с ядерным оружием. Тогда глава государства напомнил, что статья 137 конституции Литвы прямо запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения.