В Кыргызстане состоялось заседание Совета министров иностранных дел ШОС Главным пунктом повестки стала подготовка к предстоящему саммиту глав государств ШОС

В кыргызстанском городе Чолпон-Ата состоялось заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Во встрече под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Беларуси Максим Рыженков, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев, министр иностранных дел Китая Ван И, государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, а также директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.

Обсуждены приготовления к саммиту глав государств ШОС

Заседание началось с того, что министр иностранных дел Кыргызстана Кулубаев лично поприветствовал каждого участника, после чего состоялось совместное фотографирование. Затем стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту глав государств ШОС.

Встреча завершилась подписанием документов, которые будут представлены на саммите.

После закрытого для прессы заседания Кулубаев выступил перед журналистами. Он напомнил, что мероприятия ШОС в период председательства Кыргызстана проходят под девизом «25 лет ШОС: вместе ради устойчивого мира, развития и процветания».

По словам Кулубаева, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Они также обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в рамках организации, обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС, укрепление торгово-экономических связей, развитие транспортно-логистической взаимосвязанности, энергетику, цифровое развитие, а также гуманитарное и культурное взаимодействие.

Кулубаев отметил, что главным пунктом повестки стала подготовка к предстоящему саммиту глав государств ШОС.

Пакет документов к саммиту подготовлен

Министр сообщил, что главы внешнеполитических ведомств завершили подготовку пакета документов, которые будут представлены на утверждение лидерам стран.

«Главным документом саммита станет Бишкекская декларация, посвящённая 25-летию ШОС. В ней будут отражены наши подходы к сотрудничеству внутри организации, а также согласованные позиции по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. К подписанию лидерами наших стран также готовятся проект изменений в Устав ШОС, являющийся основополагающим документом организации, и дополнительный протокол. Кроме того, готовится ряд решений Совета глав государств, направленных на дальнейшее развитие деятельности ШОС, укрепление её институционального потенциала и расширение практического сотрудничества по всем ключевым направлениям», - сказал Кулубаев.

Мир переживает один из самых сложных периодов

Кулубаев подчеркнул, что участники встречи признали: в последнее время мир переживает один из самых сложных периодов.

«Вооруженные конфликты продолжаются в различных регионах, геополитическая напряжённость усиливается, а в международных отношениях наблюдается кризис доверия. Угрозы продовольственной, энергетической и экологической безопасности становятся все серьезнее», - заявил он.

Саммит «ШОС+» придаст новый импульс региональному сотрудничеству

Кулубаев также сообщил, что после саммита глав государств ШОС, который пройдет в Бишкеке, состоится еще одна встреча в формате «ШОС+».

Он отметил, что этот формат, который будет реализован параллельно с саммитом глав государств ШОС, направлен на расширение сферы влияния организации и площадки для диалога.

Министры встретились с президентом Жапаровым

Кроме того, до начала заседания министры иностранных дел были приняты президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Согласно сообщению пресс-службы президента Кыргызстана, во время встречи Жапаров подчеркнул, что ШОС должна и впредь укрепляться как пространство общей ответственности и скоординированных действий.

Кыргызстан готовится принять саммит глав государств ШОС, который состоится в Бишкеке 31 августа - 1 сентября.