По данным местных СМИ, участники акций выступают против увольнения министра обороны Михаила Федорова и за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

В Киеве и других городах Украины продолжаются мирные протесты По данным местных СМИ, участники акций выступают против увольнения министра обороны Михаила Федорова и за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

В Киеве на площади Ивана Франко, а также в ряде других городов страны пятый день подряд продолжаются мирные протесты.

Как сообщают украинские СМИ, участники акций выступают против увольнения министра обороны Михаила Федорова и за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Помимо Киева, митинге проходят в Днепре, Харькове, Николаеве, Одессе, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Луцке, Черкассах, Мукачево, Черновцах, Ужгороде и других городах Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Федоров и Сырский «не смогли найти общий язык»и что проблемы на «поле боя, в бригадах и с мобилизацией» остались нерешенными.

18 июля Зеленский заявил, что провел беседы с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и пообещал, что «решения по армии будут выработаны».

Правительство Украины 14 июля ушло в отставку в полном составе. Некоторых министров переназначили, но Михаила Федорова на посту главы Минобороны сменил Евгений Хмара. О решении президента Украины отправить в отставку 35-летнего министра обороны Михаила Федорова стало известно 15 июля. 16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций «Альфа» СБУ.

Сам Федоров ранее заявил, что причиной его отставки стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.