В Казахстане состоялась торжественная церемония встречи президента Турции

В Астане, столице Казахстана, состоялась торжественная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал главу турецкого государства, прибывшего в республику с государственным визитом.

Кортеж турецкого лидера проследовал ко Дворцу независимости по маршруту, украшенному турецкими и казахстанскими флагами. У входа турецкого лидера встретил президент Казахстана.

После того как главы государств прошли в зал, где состоялась официальная церемония, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Президент Эрдоган приветствовал почетный караул.

После представления делегаций лидеры обменялись рукопожатием, сделали фото, а затем проследовали на переговоры в формате «один на один»

По завершении встречи президент Эрдоган возглавит шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция -Казахстан.

Эрдоган и Токаев также примут участие в церемонии подписания двусторонних соглашений и совместной пресс-конференции.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также заместители председателя Партии справедливости и развития.