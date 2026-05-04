В Армению прибыли лидеры около 50 стран Европы и партнерских государств

В Ереване стартовал саммит Европейского политического сообщества В Армению прибыли лидеры около 50 стран Европы и партнерских государств

В понедельник, 4 мая, в столице Армении Ереване официально стартовал VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

В Армению прибыли лидеры около 50 стран Европы и партнерских государств. Также сообщается об участии премьер-министра Канады.

VIII саммит ЕПС проходит под лозунгом «Строим будущее: единство и стабильность Европы».

Основными темами обсуждения станут укрепление демократической устойчивости, энергетическая и экономическая безопасность, а также ситуация в регионе.

Помимо основного мероприятия ЕПС, 4-5 мая запланирован также первый в истории саммит Армения-ЕС.

В числе участников саммита президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, принц Монако Альберт II, президент Молдовы Майа Санду, премьер-министры Польши, Чехии, Норвегии и Сербии Дональд Туск, Андрей Бабиш, Йонас Гар Стёре и Джурджо Маку.

Турцию на саммите представляет вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества в формате видеообращения.