В Бишкеке заявили о «новом этапе» в отношениях Кыргызстана и Грузии Состоялась встреча президентов двух стран

Кыргызстан рассматривает Грузию как важного партнёра, отношения с которым основаны на взаимном доверии, уважении и долгосрочном сотрудничестве. Об этом президент КР Садыр Жапаров сказал в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также отметил, что данный официальный визит является началом нового этапа в истории кыргызско-грузинских отношений.

«Сегодня мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, укрепление взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание было уделено вопросам активизации политических контактов между двумя странами»,-сказал Жапаров.

По его словам, в торгово-экономической сфере в последние годы наблюдается положительная динамика двустороннего товарооборота. Обе страны готовы и дальше углублять экономическое сотрудничество, увеличивать объёмы взаимной торговли и расширять инвестиционное взаимодействие.

Кроме того, отметил президент, особое значение имеет сотрудничество двух государств в сфере транспорта и логистики.

«В частности, в июне 2024 года нам удалось подписать трёхстороннее соглашение о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Для реализации данного проекта привлечены 9 тысяч рабочих и более 6 тысяч единиц техники. Этот проект является одним из важнейших инфраструктурных проектов региона и станет неотъемлемой частью современной транспортной архитектуры Евразийского пространства», — заявил Жапаров.

-Кобахидзе: Встреча в Бишкеке укрепит политическое партнерство двух стран

Глава правительства Грузии отметил, что активизация политического диалога и расширение экономических связей между двумя странами имеют важное значение для обеих сторон. Об этом сообщает КНИА «Кабар».

«Дипломатическое сотрудничество между нашими государствами продолжается уже многие годы. Эта встреча открывает хорошие возможности и будет способствовать укреплению всесторонних отношений и политического партнёрства. Мы готовы укреплять и расширять двустороннее сотрудничество с Кыргызстаном в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, туризме, культуре, спорте, экологии и других областях, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул он.

Также Кобахидзе поздравил Кыргызстан с избранием членом Совета Безопасности ООН и пригласил президента Садыра Жапарова посетить Грузию с официальным визитом.

Глава государства, в свою очередь, принял приглашение.

Сегодня в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке состоялась встреча президента Садыра Жапарова с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны договорились и впредь развивать сотрудничество между двумя государствами на новом уровне. В рамках встречи был подписан ряд документов.