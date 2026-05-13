В Баку обсудили расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словакии

В среду,13 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами развивается и охватывает различные сферы, президент Азербайджана коснулся роли межпарламентских отношений в расширении двусторонних связей, основанных на взаимном уважении, дружбе и партнерстве.

Рихард Раши в свою очередь сообщил, что в ходе визита посетит Карабах, где ознакомится с проводимой там строительно-восстановительной работой, а также с деятельностью Карабахского университета в Ханкенди.

Спикер поздравил главу азербайджанского государства с достижениями, связанными с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев рассказал о принимаемых Баку мерах по укреплению мира, отметив, что между двумя странами уже налаживаются торговые отношения, в частности из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Словакией установились отношения стратегического партнерства, отмечен высокий уровень политических связей.

На встрече было обсуждено сотрудничество в рамках международных межпарламентских институтов, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей в торгово-экономической, энергетической сферах, в области оборонной промышленности, образования, гуманитарной деятельности, современных технологий, культуры, спорта, туризма и в других направлениях.

Было отмечено, что в скором времени начнут осуществляться прямые авиарейсы между Баку и Братиславой, что внесет вклад в расширение туризма и контактов между людьми.