В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции

В заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции говорится: «Была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения целей «Турция без терроризма» и «Регион без терроризма», имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твердая решимость избавить наш народ и наших соседей от тяжелого бремени терроризма».

Заявление опубликовано по итогам заседания СНБ, состоявшегося в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно заявлению, опубликованному на странице Управления по коммуникациям президента в социальной сети, на заседании Совету была представлена информация о мероприятиях, проводимых с упорством, решимостью и успехом как внутри страны, так и за рубежом в противодействие любым угрозам и опасностям, направленным против национального единства, сплочённости и суверенитета, в первую очередь со стороны террористических организаций PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и ДЕАШ, а также о международных событиях последнего времени.

«Была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения целей «Турция без терроризма» и «Регион без терроризма», имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твёрдая воля освободить наш народ и наших соседей от тяжёлого бремени терроризма», - отмечается в сообщении.

Совет рассмотрел операции, проводимые в рамках борьбы с организованной преступностью, отметив, что меры, направленные на безусловное обеспечение спокойствия и безопасности всех граждан, в первую очередь детей и молодежи, будут решительно продолжены; «Подчеркивается, что Турция, в качестве страны-гаранта, способна и намерена принимать в рамках международного права все необходимые меры для обеспечения безопасности, спокойствия и благополучия турок-киприотов, и отмечается, что не будет допущено никаких фактов, которые ущемили бы права и интересы ТРСК и нарушили бы мирную обстановку в Восточном Средиземноморье».

В заявлении отмечается удовлетворение в связи с достижением соглашения между Ираном и США: «Было обращено внимание на важность того, чтобы этот процесс не был сорван, и отмечено, что Турция будет и впредь вносить эффективный вклад в усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе».

Анкара с удовлетворением воспринимает прогресс, достигнутый в деле установления мира, стабильности и спокойствия в Сирии. Турция будет и впредь поддерживать усилия, направленные на укрепление единства и целостности Сирии, а также на ее развитие.

«Агрессивные действия израильского руководства, продолжающее нарушать режим прекращения огня в секторе Газа, осуществлять террор со стороны поселенцев на Западном берегу и наносить удары по статусу Восточного Иерусалима и мечети Аль-Акса, а также посягающее на суверенитет и территориальную целостность Ливана, оказывают негативное влияние на усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Международное сообщество призвано занять принципиальную позицию перед лицом упорной позиции израильского руководства, игнорирующей универсальные гуманитарные ценности и нормы международного права. Была подтверждена наша твердая решимость продолжать стратегическое сотрудничество с Ираком во всех областях и с новым иракским правительством, а также подчеркнута наша поддержка сохранения стабильности и безопасности в Ираке», - подчеркивает Совбез Турции.

В сообщении отмечается, что на встрече также была обсуждена последняя ситуация в российско-украинской войне.

«Сторонам, несущим ответственность за эскалацию конфликта и его распространение на прилегающие регионы, в первую очередь на Черное море, был адресован призыв как можно скорее предпринять шаги для достижения справедливого и прочного мира. Была проанализирована динамика событий на африканском континенте в целом; отмечено, что Турция будет и впредь оказывать поддержку в деле сохранения суверенитета и территориальной целостности дружественных и братских африканских стран, а также в обеспечении мира, стабильности и процветания на континенте. Были рассмотрены последние события, связанные с укреплением мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе», - говорится в документе Совета национальной безопасности Турции.