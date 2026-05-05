В Анкаре состоится 3-е заседание Турецко-саудовского координационного совета

Третье заседание Турецко-саудовского координационного совета под сопредседательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда состоится в Анкаре 6 мая.

Согласно информации, полученной из источников Министерства иностранных дел, в рамках встречи планируется подписание соглашения между правительством Турецкой Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Ожидается, что в ходе переговоров Фидан подробно обсудит возможности углубления сотрудничества между двумя странами во всех сферах, а также рассмотрит работу комитетов в рамках совета.

Кроме того, предполагается, что турецкий министр обратит внимание на стратегическое значение взаимодействия в сфере связности на фоне текущих региональных процессов, а также подчеркнет необходимость укрепления региональной ответственности для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности.

Фидан ,как ожидается, затронет контакты между США и Ираном, указав на то, что Турция продолжает вносить конструктивный вклад в достижение устойчивого мира. Министр также подчеркнет важность предотвращения новых напряженностей и провокаций в Ормузском проливе.

В контексте палестинского вопроса ожидается, что глава МИД подтвердит приверженность видению решения на основе двух государств в условиях продолжающихся нарушений режима прекращения огня со стороны правительства Нетаньяху в секторе Газа и его незаконных действий на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, Фидан, как ожидается, планирует провести консультации, направленные на реализацию второго этапа мирного соглашения и деятельности «Совета мир», а также подчеркнет, что международному сообществу необходимо занять более решительную позицию в ответ на израильскую оккупацию в Ливане.

Турецко-саудовский координационный совет

Турецко-саудовский координационный совет - это механизм сотрудничества и консультаций, созданный в 2016 году под председательством министров иностранных дел обеих стран с целью системного отслеживания и развития двусторонних отношений во всех их аспектах.

Первое заседание совета прошло 7–8 февраля 2017 года в Анкаре, а второе — 18 мая 2025 года в Эр-Рияде.

В структуру совета входит пять подкомитетов с участием профильных ведомств двух стран: «Политико-дипломатический комитет», «Комитет по вопросам обороны и безопасности», «Комитет по культуре, спорту, СМИ и туризму», «Комитет по социальному развитию, здравоохранению и образованию», а также «Комитет по торговле, промышленности, инвестициям, инфраструктуре и энергетике».

Турецко-саудовские отношения

Сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией развивается во всех сферах, а взаимные визиты на различных уровнях способствуют дальнейшему укреплению отношений. Стороны также поддерживают тесную координацию на многосторонних площадках.

По состоянию на конец 2025 года объем двусторонней торговли достиг 8,5 млрд долларов.