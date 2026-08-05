В Анкаре обсудят обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности в Сирии Глава МИД Сирии аш-Шайбани 6 августа посетит Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг, 6 августа проведет в Анкаре переговоры с коллегой из Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани, который посетит в Турцию с рабочим визитом.

Как сообщили источники в МИД Турции, в ходе встречи главы дипломатий двух стран проведут всестороннюю оценку усилий по обеспечению долгосрочной стабильности и безопасности в Сирии, осуществляемых при поддержке Анкары.

Ожидается, что Хакан Фидан обратит внимание на укрепление потенциала Сирии в борьбе с терроризмом и подтвердит готовность Турции к дальнейшему развитию координации с Дамаском в этой сфере.

Глава турецкой дипломатии также намерен подчеркнуть, что после декабря 2024 года Сирия добилась значительного прогресса в вопросах экономики, безопасности, национального примирения и восстановления страны. Министр укажет на заинтересованность Анкары в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с Дамаском на институциональной основе. В этом контексте стороны, как ожидается, обсудят подготовку предстоящих визитов на высоком уровне.

Кроме того, глава МИД Турции, как предполагается, затронет вопрос придания двусторонним отношениям парламентского измерения на фоне начала в прошлом месяце работы Народного собрания Сирии, а также обсудит процесс интеграции северо-востока страны в систему центральной власти.

Ожидается, что турецкий министр также заявит о неприемлемости политики и действий Израиля, направленных на подрыв усилий Сирии по обеспечению стабильности и безопасности, акцентировав важность продолжения процесса нормализации без втягивания страны в новый виток региональной эскалации.

По данным источников, Фидан намерен привлечь внимание к необходимости незамедлительно положить конец израильским ударам по сектору Газа, которые совершаются несмотря на достигнутые договоренности о переходе ко второму этапу мирного плана, а также подчеркнуть, что прекращение израильской оккупации юга Ливана имеет ключевое значение для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Также ожидается, что на встрече с сирийским коллегой глава МИД Турции подтвердит поддержку Анкарой дипломатических усилий, направленных на обеспечение прекращения огня между США и Ираном, скорейшего открытия Ормузского пролива и достижения прочного мира в регионе.