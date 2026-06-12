В Анкаре обсудили вопросы обороны и безопасности между Турцией и Украиной

Betül Bilsel, Nariman Mehdiyev
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
В сообщении, опубликованном на странице Министерства национальной обороны в социальной сети NSosyal, говорится: «Министр национальной обороны Яшар Гюлер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретились в Анкаре. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности».
К публикации прикреплены фотографии встречи.