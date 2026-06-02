Вице-президент Турции совершит завтра визит в Туркменистан

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в среду, 3 июня отправится в Туркменистан для участия в 9-м заседании Межправительственной экономической комиссии (МПЭК) Туркменистан — Турция, а также для проведения ряда контактов.

В рамках визита Йылмаз примет участие в заседании Всемирного совета турецкого бизнеса (DTİK), которое состоится завтра в Ашхабаде.

Четвертого июня, во второй день визита, Йылмаз встретится с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Сердаром Бердымухамедовым, а также посетит международную выставку «Turkmentextile Expo 2026».

В тот же день вице-президент проведет встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым и примет участие в 9-м заседании Межправительственной экономической комиссии Туркменистан — Турция, а также в церемонии подписания документов.

