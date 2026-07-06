Вице-президент Турции: саммит НАТО в Анкаре станет исторической встречей

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет на фоне глубоких преобразований на глобальной арене, станет исторической встречей, где будут всесторонне рассмотрены усилия Альянса в области сдерживания и обороны, а также обсуждены меры по увеличению инвестиций в оборонную сферу. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

В публикации в своем аккаунте в социальной сети турецкой платформы NSosyal Йылмаз отметил, что 2026 год стал для Турции «Годом саммитов».

Он напомнил, что после саммита НАТО в стране также состоятся саммит Организация тюркских государств (ОТГ) и 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP31).

«Нынешний саммит, который состоится в критический период, когда мир проходит через масштабные преобразования, станет исторической встречей, на которой усилия Альянса в области сдерживания и обороны будут рассмотрены под 360 градусов, а также оценены шаги по наращиванию инвестиций в оборону», - заявил он.

Вице-президент акцентировал, что Турция, обладающая сильным лидерством, эффективной системой обороны и проводящая миролюбивую дипломатию, стала одним из мировых центров обсуждения вопросов безопасности.

По его словам, во вторник на Форуме оборонной промышленности, который пройдет в рамках саммита НАТО, будет представлена информация о достижениях и перспективах Турцией уровне развития в этой сфере.

Йылмаз сообщил, что в тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в страну с официальным визитом.

«В среду в ходе заседания лидеров на самом высоком уровне будут обсуждены текущее состояние НАТО и его видение будущего. Мы ожидаем, что саммит, в рамках которого также состоится множество сопутствующих мероприятий и двусторонних встреч, принесет полезные результаты для нашей страны, нашего региона и глобальной стабильности», — заявил вице-президент Турции.