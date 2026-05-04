Вице-президент Турции принял участие в открытии саммита ЕПС в Ереване В столице Армении официально стартовал VIII саммит Европейского политического сообщества

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз принял участие в церемонии открытия и сессии 8-го саммита Европейского политического сообщества, состоявшихся в столице Армении Ереване.

В ходе мероприятия, состоявшегося в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, вице-президент Турции обменялся рукопожатием с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Джевдет Йылмаз, представляющий на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, также присоединился к совместной фотосъемке лидеров стран-участниц саммита ЕПС.

Запланирован ряд двусторонних встреч вице-президента Турции на полях саммита.

В понедельник, 4 мая, в столице Армении Ереване официально стартовал VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

В Армению прибыли лидеры около 50 стран Европы и партнерских государств. Также сообщается об участии премьер-министра Канады.

В числе участников саммита президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.