Вице-президент Турции призвал устранить торговые ограничения на оборонную продукцию для союзников по НАТО Джевдет Йылмаз выступил на Форуме оборонной промышленности, организованном на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал союзников по НАТО снять все торговые ограничения и санкции в оборонной сфере, заявив, что они ослабляют коллективную безопасность Альянса и препятствуют развитию производственного потенциала.

Выступая на Форуме оборонной промышленности, организованном во вторник, 7 июля на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре, Йылмаз подчеркнул, что Турция, как ключевой союзник, должна иметь полноправный доступ ко всем европейским оборонным инициативам, включая проекты ЕС.

«Мы должны совместными усилиями устранить торговые ограничения и санкции в оборонной сфере между союзниками. Если мы хотим повысить уровень военной готовности Альянса и укрепить нашу коллективную безопасность, мы должны сообща убрать со стола эти бессмысленные санкции и ограничения»,- сказал вице-президент.

В мероприятии в конгресс-центре ATO Congresium также приняли участие ненеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Йылмаз отметил, что сегодняшний форум и предстоящий завтра саммит ознаменуют вступление Альянса в новую эпоху. Он выразил уверенность в том, что в новый период, который также называют «НАТО 3.0», бремя ответственности внутри Альянса будет распределяться все более справедливо. Йылмаз подчеркнул, что на нынешнем этапе, в свете современных геополитических вызовов, создание более сильной европейской опоры внутри НАТО становится необходимостью. Решение об увеличении оборонных расходов, принятое в прошлом году в Гааге, было в значительной степени выполнено всеми союзниками, а подход к оборонным расходам претерпел кардинальные изменения, привлек внимание вице-президент.

Теперь задача заключается в том, чтобы превратить возросшие оборонные расходы в конкретные возможности и создать для этого необходимый промышленный производственный потенциал», — заявил Йылмаз.

Он согласился с необходимостью быстрого и согласованного расширения производственных мощностей и отметил, что в этом контексте часто используемое Рютте выражение «от Техаса до Анкары» является крайне значимым.

Ставим целью войти в десятку ведущих стран

Йылмаз отметил, что благодаря сильной политической воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция смогла на раннем этапе уловить дух времени и воспользовалась преимуществом раннего старта в развитии оборонной промышленности.

«Сегодня Турция занимает 11-е место среди стран-экспортеров вооружений в мире. В ближайшем будущем ставим целью войти в десятку ведущих стран. Если выражаться футбольной терминологией, Турция — это страна, которая нацелена на выход в высшую лигу. Наша оборонная промышленность претерпела масштабные преобразования во многих аспектах. Наш продуктовый ряд теперь охватывает все сферы — воздух, сушу, море, киберпространство и космос. В результате этих усилий уровень локализации производства в арсенале Турецких вооруженных сил превысил 80%», - рассказал вице-президент.

Кроме того, по его словам, Турция стала надежным поставщиком и партнером по проектам для стран-союзников. «Наш экспорт в оборонной и авиационной сферах за последний год превысил 11 млрд долларов. Более половины турецкого экспорта приходится на союзников по НАТО и страны — члены Европейского Союза», - привлек внимание Джевдет Йылмаз.

Он обратил внимание на то, что сегодня Турция способна производить системы, оснащенные передовыми технологиями во всех областях — от БПЛА и ударных беспилотников, получивших признание во всем мире, до систем радиоэлектронной борьбы, боевых кораблей, истребителя пятого поколения и средств глубокого удара.

«Пять турецких компаний входят в число 100 крупнейших оборонных компаний мира. Достигнутый нами уровень в оборонной промышленности отнюдь не случаен. Турция добилась этого прогресса благодаря совместной работе государственного и частного секторов, а также вовлечению оборонных компаний в процесс с самого начала. Новая стратегия НАТО по промышленному сотрудничеству, объявленная сегодня Генеральным секретарем, по сути, указывает именно на это», - продолжил он. Йылмаз обратил внимание на то, что устойчивость оборонной промышленности уже перестала быть исключительной прерогативой правительств и компаний, и подчеркнул, что успех в этой области возможен лишь при вовлечении всех слоев общества — университетов, финансового сектора, рабочей силы и других.

Он отметил, что вся эта структура опирается прежде всего на человеческий потенциал: средний возраст работников оборонной промышленности Турции составляет 34 года, а половина инженеров — женщины. «Это говорит нам о том, что будущее за нами», — заявил он.

Йылмаз заявил о решимости Турции продолжать развивать кадровый потенциал в этой сфере. По его словам, оборонная промышленность вносит вклад не только в безопасность, но и в экономическое развитие и социальное благосостояние страны — через создание более 100 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов, стремительно растущий экспорт и технологические инновации, проникающие в гражданские отрасли.

«Я много лет занимал пост министра развития. Оборонная промышленность поддерживает не только безопасность, но и весь процесс развития, поднимая технологический уровень. Точно так же, учитывая преобразующее развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, важность инноваций в оборонной промышленности возросла как никогда, а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали неотъемлемой частью процесса»,- привлек внимание вице-президент.

Союзники должны отказаться от санкций

Йылмаз подчеркнул критическую важность международного сотрудничества для развития оборонной промышленности. «Турция рассматривает сотрудничество в этой сфере не только с точки зрения экспорта, но и с перспективы совместного производства, проектирования и разработки вместе с союзниками. Как на прошлой неделе прямо заявил наш Президент парламентариям стран-союзников, мы должны совместно устранить препятствия на пути торговли и сотрудничества в оборонной промышленности», - подчеркнул вице-президент.

Устранение торговых ограничений и снятие санкций, по его словам, позволит повысить уровень военной готовности Альянса и укрепить коллективную безопасность.

Поэтому, необходимо не только снять все ограничения на двустороннем уровне между союзниками, но и обеспечить Турции, вносящей значительный вклад в европейскую опору НАТО, возможность участвовать во всех оборонных инициативах Европы, в первую очередь в инициативах ЕС, подчеркнул вице-президент.

В противном случае развитие производственного потенциала замедлится, а производственные затраты возрастут, убежден Йылмаз. «Более устойчивая евроатлантическая безопасность возможна лишь при наличии такой архитектуры безопасности, которая способна объединить производственные мощности, технологический задел и оперативный опыт вокруг единой стратегической цели», - заявил он.

Турция готова занять в этой архитектуре место сильного, надежного и вносящего вклад партнера, подчеркнул он. Вице-президент выразил надежду на то, что переговоры, которые состоятся сегодня на основе этого подхода с целью придать новое направление сотрудничеству в оборонной промышленности, уже сейчас послужат во благо и откроют двери для новых совместных проектов.

