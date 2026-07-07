Вице-президент Турции призвал устранить торговые ограничения на оборонную продукцию для союзников по НАТО

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал союзников по НАТО снять все торговые ограничения и санкции в оборонной сфере, заявив, что они ослабляют коллективную безопасность Альянса и препятствуют развитию производственного потенциала.
Выступая на Форуме оборонной промышленности, организованном во вторник, 7 июля на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре, Йылмаз подчеркнул, что Турция, как ключевой союзник, должна иметь полноправный доступ ко всем европейским оборонным инициативам, включая проекты ЕС.
«Мы должны совместными усилиями устранить торговые ограничения и санкции в оборонной сфере между союзниками. Если мы хотим повысить уровень военной готовности Альянса и укрепить нашу коллективную безопасность, мы должны сообща убрать со стола эти бессмысленные санкции и ограничения»,- сказал вице-президент.
В мероприятии в конгресс-центре ATO Congresium также приняли участие ненеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Йылмаз отметил, что сегодняшний форум и предстоящий завтра саммит ознаменуют вступление Альянса в новую эпоху. Он выразил уверенность в том, что в новый период, который также называют «НАТО 3.0», бремя ответственности внутри Альянса будет распределяться все более справедливо. Йылмаз подчеркнул, что на нынешнем этапе, в свете современных геополитических вызовов, создание более сильной европейской опоры внутри НАТО становится необходимостью. Решение об увеличении оборонных расходов, принятое в прошлом году в Гааге, было в значительной степени выполнено всеми союзниками, а подход к оборонным расходам претерпел кардинальные изменения, привлек внимание вице-президент.
Теперь задача заключается в том, чтобы превратить возросшие оборонные расходы в конкретные возможности и создать для этого необходимый промышленный производственный потенциал», — заявил Йылмаз.
Он согласился с необходимостью быстрого и согласованного расширения производственных мощностей и отметил, что в этом контексте часто используемое Рютте выражение «от Техаса до Анкары» является крайне значимым.
Йылмаз отметил, что благодаря сильной политической воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция смогла на раннем этапе уловить дух времени и воспользовалась преимуществом раннего старта в развитии оборонной промышленности.
«Сегодня Турция занимает 11-е место среди стран-экспортеров вооружений в мире. В ближайшем будущем ставим целью войти в десятку ведущих стран. Если выражаться футбольной терминологией, Турция — это страна, которая нацелена на выход в высшую лигу. Наша оборонная промышленность претерпела масштабные преобразования во многих аспектах. Наш продуктовый ряд теперь охватывает все сферы — воздух, сушу, море, киберпространство и космос. В результате этих усилий уровень локализации производства в арсенале Турецких вооруженных сил превысил 80%», - рассказал вице-президент.
Кроме того, по его словам, Турция стала надежным поставщиком и партнером по проектам для стран-союзников. «Наш экспорт в оборонной и авиационной сферах за последний год превысил 11 млрд долларов. Более половины турецкого экспорта приходится на союзников по НАТО и страны — члены Европейского Союза», - привлек внимание Джевдет Йылмаз.
Он обратил внимание на то, что сегодня Турция способна производить системы, оснащенные передовыми технологиями во всех областях — от БПЛА и ударных беспилотников, получивших признание во всем мире, до систем радиоэлектронной борьбы, боевых кораблей, истребителя пятого поколения и средств глубокого удара.
«Пять турецких компаний входят в число 100 крупнейших оборонных компаний мира. Достигнутый нами уровень в оборонной промышленности отнюдь не случаен. Турция добилась этого прогресса благодаря совместной работе государственного и частного секторов, а также вовлечению оборонных компаний в процесс с самого начала. Новая стратегия НАТО по промышленному сотрудничеству, объявленная сегодня Генеральным секретарем, по сути, указывает именно на это», - продолжил он. Йылмаз обратил внимание на то, что устойчивость оборонной промышленности уже перестала быть исключительной прерогативой правительств и компаний, и подчеркнул, что успех в этой области возможен лишь при вовлечении всех слоев общества — университетов, финансового сектора, рабочей силы и других.
Он отметил, что вся эта структура опирается прежде всего на человеческий потенциал: средний возраст работников оборонной промышленности Турции составляет 34 года, а половина инженеров — женщины. «Это говорит нам о том, что будущее за нами», — заявил он.
Йылмаз заявил о решимости Турции продолжать развивать кадровый потенциал в этой сфере. По его словам, оборонная промышленность вносит вклад не только в безопасность, но и в экономическое развитие и социальное благосостояние страны — через создание более 100 тыс. рабочих мест для квалифицированных специалистов, стремительно растущий экспорт и технологические инновации, проникающие в гражданские отрасли.
«Я много лет занимал пост министра развития. Оборонная промышленность поддерживает не только безопасность, но и весь процесс развития, поднимая технологический уровень. Точно так же, учитывая преобразующее развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, важность инноваций в оборонной промышленности возросла как никогда, а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали неотъемлемой частью процесса»,- привлек внимание вице-президент.
Йылмаз подчеркнул критическую важность международного сотрудничества для развития оборонной промышленности. «Турция рассматривает сотрудничество в этой сфере не только с точки зрения экспорта, но и с перспективы совместного производства, проектирования и разработки вместе с союзниками. Как на прошлой неделе прямо заявил наш Президент парламентариям стран-союзников, мы должны совместно устранить препятствия на пути торговли и сотрудничества в оборонной промышленности», - подчеркнул вице-президент.
Устранение торговых ограничений и снятие санкций, по его словам, позволит повысить уровень военной готовности Альянса и укрепить коллективную безопасность.
Поэтому, необходимо не только снять все ограничения на двустороннем уровне между союзниками, но и обеспечить Турции, вносящей значительный вклад в европейскую опору НАТО, возможность участвовать во всех оборонных инициативах Европы, в первую очередь в инициативах ЕС, подчеркнул вице-президент.
В противном случае развитие производственного потенциала замедлится, а производственные затраты возрастут, убежден Йылмаз. «Более устойчивая евроатлантическая безопасность возможна лишь при наличии такой архитектуры безопасности, которая способна объединить производственные мощности, технологический задел и оперативный опыт вокруг единой стратегической цели», - заявил он.
Турция готова занять в этой архитектуре место сильного, надежного и вносящего вклад партнера, подчеркнул он. Вице-президент выразил надежду на то, что переговоры, которые состоятся сегодня на основе этого подхода с целью придать новое направление сотрудничеству в оборонной промышленности, уже сейчас послужат во благо и откроют двери для новых совместных проектов.
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