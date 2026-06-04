Вице-президент Турции : Отношения с Туркменистаном приобретают все более стратегический характер Турция и Туркменистан продолжают последовательно развивать экономические связи на основе принципа «взаимовыгодного сотрудничества», - Джевдет Йылмаз

Отношения между Турцией и Туркменистаном приобретают все более стратегический характер. Об этом заявил журналистам вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в рамках визита в Туркменистан.

Вице-президент Турции встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а затем посетил международную выставку Turkmentextile Expo 2026, проходившую в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Йылмаз заявил, что Туркменистан является дружественной и братской страной для Турции, а двусторонние отношения постоянно развиваются и выходят на новый уровень.

«Особенно в нынешних условиях, через которые проходят мир и наш регион, отношения между Туркменистаном и Турцией приобретают все более стратегический характер», — подчеркнул он.

Йылмаз привлек внимание к таким важным пунктам повестки, как поставки туркменского газа в Турцию и далее на европейские и мировые рынки, а также содействие торговле между Азией и Европой через Средний коридор.

По его словам, Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Турции.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 2,2 млрд долларов. Наши лидеры поставили цель увеличить этот показатель до 5 млрд долларов. Сегодня у нас состоялась очень продуктивная встреча с господином Сердаром Бердымухамедовым. Пользуясь случаем, хотел бы выразить ему и туркменским властям благодарность за теплый прием нашей делегации. Мы продолжаем проводить очень плодотворные переговоры. Сегодня мы посетили международную выставку Turkmentextile Expo 2026», — сказал Йылмаз.

Вице-президент подчеркнул, что стороны стремятся расширять контакты между деловыми кругами двух стран и на взаимной основе знакомить рынки с продукцией.

«Благодаря различным соглашениям и взаимодействию представителей бизнеса мы с каждым годом все ближе подходим к цели в 5 млрд долларов. Уверены, что сотрудничество в энергетической сфере создаст дополнительный мультипликативный эффект в этом направлении. Мы также прилагаем усилия для увеличения взаимных инвестиций», — отметил Йылмаз, указав на то, что объем реализованных турецкими подрядными компаниями проектов достиг 56 млрд долларов.

«У нас очень хорошие компании и фирмы. Они продолжают свою работу. «Умные города», построенные в Туркменистане, особенно в последнее время, привлекают большое внимание. Туркменистан с каждым годом развивается и движется вперед», — сказал он.

Турция и Туркменистан продолжают последовательно развивать экономические связи на основе принципа «взаимовыгодного сотрудничества», - добавил вице- президент