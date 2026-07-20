Вице-президент Турции: Инициативы, игнорирующие права турок-киприотов, обречены на провал

Abdulrahman Yusupov
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
Любые инициативы, исключающие Турцию, игнорирующие права турок-киприотов и законные интересы Анкары в Восточном Средиземноморье, обречены на неудачу.
Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
По его словам, Турция как страна-гарант продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чтобы обеспечить туркам-киприотам «свободную, достойную и безопасную жизнь».
Йылмаз также призвал международное сообщество признать равноправный статус турецкой и греческой общин на Кипре.
Он подчеркнул, что Анкара и впредь будет защищать законные права и интересы турок-киприотов и поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого урегулирования кипрского вопроса.