Вице-президент Турции: Инициативы, игнорирующие права турок-киприотов, обречены на провал Турция как страна-гарант продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра, заявил Джевдет Йылмаз

Любые инициативы, исключающие Турцию, игнорирующие права турок-киприотов и законные интересы Анкары в Восточном Средиземноморье, обречены на неудачу.

Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

По его словам, Турция как страна-гарант продолжит поддерживать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чтобы обеспечить туркам-киприотам «свободную, достойную и безопасную жизнь».

Йылмаз также призвал международное сообщество признать равноправный статус турецкой и греческой общин на Кипре.

Он подчеркнул, что Анкара и впредь будет защищать законные права и интересы турок-киприотов и поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого урегулирования кипрского вопроса.