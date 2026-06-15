Вице-президент Турции: Достигнутый между США и Ираном консенсус показывает возможность решения проблем путем диалога

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что достигнутый между США и Ираном консенсус показывает возможность решения проблем путем диалога и дипломатии, а также способствует укреплению региональной и глобальной стабильности и прекращению гуманитарных и экономических издержек.



«Достигнутое между США и Ираном соглашение является положительным с точки зрения демонстрации того, что проблемы могут быть решены путем диалога и дипломатии, способствует укреплению региональной и глобальной стабильности, а также прекращению гуманитарных и экономических издержек.

Я поздравляю все страны и лидеров, которые внесли вклад в дипломатический процесс, и выражаю пожелание, чтобы мирное соглашение было завершено без саботажа и не было ослаблено провокациями, а также эффективно реализовано. Турецкая Республика под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит вносить вклад в мир, стабильность и укрепление взаимного сотрудничества посредством многовекторной и эффективной дипломатии», - написал он в соцсети NSocial.

